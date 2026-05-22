Governo do Paraná está construindo creches em 12 municípios da região

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - O Governo do Paraná está construindo creches em 12 municípios das regiões Norte Pioneiro e Campos Gerais por meio do programa Infância Feliz, coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef). As obras fazem parte de um pacote estadual voltado à ampliação de vagas para crianças de 0 a 3 anos na rede pública municipal.

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Atualmente, o Estado possui 110 creches em obras em 106 municípios paranaenses. Segundo o governo estadual, o programa já habilitou 421 unidades em 329 cidades, com investimento previsto de aproximadamente R$ 850 milhões. A iniciativa conta também com apoio de recursos da Assembleia Legislativa do Paraná.

Na região Norte Pioneiro e Campos Gerais, as unidades estão sendo construídas nos municípios de Carlópolis, Ibaiti, Jaguariaíva, Jundiaí do Sul, Ribeirão Claro, Santa Mariana, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sengés, Tomazina e Ventania.

As creches terão salas de aula, brinquedoteca, lactário, refeitório, jardim sensorial, áreas de convivência e espaços acessíveis para pessoas com deficiência. A administração das unidades ficará sob responsabilidade das prefeituras.

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De acordo com o Governo do Estado, a unidade com maior avanço físico é a de Nova Prata do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná, com cerca de 54% de execução. Em Santa Tereza do Oeste, na região Oeste, a obra atingiu 39% de conclusão. Já em Salto do Lontra, também no Sudoeste, a medição mais recente apontou 37,9% de execução.

A unidade de Nova Prata do Iguaçu recebe investimento total de R$ 2,2 milhões, dos quais R$ 1,6 milhão são recursos estaduais. Em Santa Tereza do Oeste, o aporte é de R$ 2,4 milhões, com aproximadamente R$ 1,7 milhão provenientes do Governo do Paraná. Em Salto do Lontra, o investimento de R$ 1,7 milhão é integralmente estadual, sem contrapartida municipal.

As obras são executadas com apoio da Secretaria das Cidades, responsável pelos convênios com os municípios e pela execução orçamentária do programa.