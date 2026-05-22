Publicidade
CAPAL COOP

Governo do Paraná está construindo creches em 12 municípios da região

Obras fazem parte de um pacote estadual voltado à ampliação de vagas para crianças de 0 a 3 anos na rede pública municipal

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
22/05/2026 às 08h47
Governo do Paraná está construindo creches em 12 municípios da região
Foto: Divulgação

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - O Governo do Paraná está construindo creches em 12 municípios das regiões Norte Pioneiro e Campos Gerais por meio do programa Infância Feliz, coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef). As obras fazem parte de um pacote estadual voltado à ampliação de vagas para crianças de 0 a 3 anos na rede pública municipal.

Continua após a publicidade

Atualmente, o Estado possui 110 creches em obras em 106 municípios paranaenses. Segundo o governo estadual, o programa já habilitou 421 unidades em 329 cidades, com investimento previsto de aproximadamente R$ 850 milhões. A iniciativa conta também com apoio de recursos da Assembleia Legislativa do Paraná.

Na região Norte Pioneiro e Campos Gerais, as unidades estão sendo construídas nos municípios de Carlópolis, Ibaiti, Jaguariaíva, Jundiaí do Sul, Ribeirão Claro, Santa Mariana, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sengés, Tomazina e Ventania.

As creches terão salas de aula, brinquedoteca, lactário, refeitório, jardim sensorial, áreas de convivência e espaços acessíveis para pessoas com deficiência. A administração das unidades ficará sob responsabilidade das prefeituras.

Continua após a publicidade

De acordo com o Governo do Estado, a unidade com maior avanço físico é a de Nova Prata do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná, com cerca de 54% de execução. Em Santa Tereza do Oeste, na região Oeste, a obra atingiu 39% de conclusão. Já em Salto do Lontra, também no Sudoeste, a medição mais recente apontou 37,9% de execução.

A unidade de Nova Prata do Iguaçu recebe investimento total de R$ 2,2 milhões, dos quais R$ 1,6 milhão são recursos estaduais. Em Santa Tereza do Oeste, o aporte é de R$ 2,4 milhões, com aproximadamente R$ 1,7 milhão provenientes do Governo do Paraná. Em Salto do Lontra, o investimento de R$ 1,7 milhão é integralmente estadual, sem contrapartida municipal.

As obras são executadas com apoio da Secretaria das Cidades, responsável pelos convênios com os municípios e pela execução orçamentária do programa.

Continua após a publicidade
Foto: Divulgação.
HABITAÇÃO Há 19 horas

Governo do Paraná entrega mais de 100 casas populares a famílias de Joaquim Távora

Ação foi realizada através de parceria da Cohapar com a prefeitura do município e faz parte do programa Casa Fácil Paraná

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 21 horas

Programa oftalmológico do Governo do Paraná chega a Arapoti

Bons Olhos Paraná vai promover atendimento gratuito para alunos da rede pública do município

 Pergunta estimulada coloca Sandro Alex em segundo lugar contra Sérgio Moro. Foto reprodução pesquisa IRG
EM ALTA Há 1 dia

Apoio de Ratinho Júnior coloca Sandro Alex em segundo lugar nas pesquisas contra Moro

No cenário estimulado com apoios políticos, Sandro Alex aparece atrás de Sergio Moro e à frente de Requião Filho na disputa pelo Governo do Paraná.

 Foto: Divulgação.
MEIO AMBIENTE Há 2 dias

Norte Pioneiro faz parte do projeto Poliniza Paraná do governo do Estado

Ação realizada no Parque Estadual Mata São Francisco entre Cornélio Procópio e Santa Mariana também já é realizada em outras 21 unidades espalhadas pelo estado

 Foto: Divulgação.
TURISMO Há 3 dias

Paraná recebe quase meio milhão de turistas de outros países nos primeiros meses do ano

Volume coloca o estado como o quinto maior ponto de entrada de visitantes internacionais no país no período, além de movimentar a economia paranaense

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Últimas notícias
ED 3460 Há 21 minutos

ED 3460 - 22-05-2026
ED 3459 Há 22 minutos

ED 3459 - 20-05-2026
ED 3458 Há 23 minutos

ED 3458 - 19-05-2026
ED 3457 Há 24 minutos

ED 3457 - 15-05-2026
ED 3456 Há 29 minutos

ED 3456 - 14-05-2026

Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR GIRO PARANÁ
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados