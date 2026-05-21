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Programa oftalmológico do Governo do Paraná chega a Arapoti

Bons Olhos Paraná vai promover atendimento gratuito para alunos da rede pública do município

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/05/2026 às 15h24
Programa oftalmológico do Governo do Paraná chega a Arapoti
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti, nos Campos Gerais, receberá pela primeira vez o programa “Bons Olhos Paraná”, iniciativa do Governo do Estado voltada ao atendimento oftalmológico gratuito de estudantes da rede pública de ensino. Coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família em parceria com a Prefeitura Municipal, o projeto começa os atendimentos na próxima semana e deve beneficiar mais de 5 mil alunos com idades entre 6 e 17 anos.

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A ação contempla estudantes das escolas municipais e estaduais de Arapoti, que passarão por avaliação de acuidade visual, consultas oftalmológicas e, em casos de necessidade, receberão óculos de grau sem custos. Os modelos entregues aos alunos contarão com lentes antirreflexo e armações de acetato, desenvolvidas para oferecer maior conforto, resistência e qualidade visual.

Segundo a organização do programa, o principal objetivo é ampliar o acesso de crianças e adolescentes aos serviços de saúde visual, permitindo a identificação precoce de dificuldades de visão que podem interferir diretamente no aprendizado escolar. Problemas oftalmológicos não diagnosticados estão entre os fatores que podem impactar o desempenho em sala de aula, dificultando atividades de leitura, escrita e acompanhamento pedagógico.

Nesta etapa do programa, Arapoti está entre os primeiros municípios do estado a receber os atendimentos. A iniciativa integra uma estratégia estadual de promoção da saúde e fortalecimento da educação pública, buscando ampliar o número de estudantes atendidos em diferentes regiões do Paraná.

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O primeiro atendimento está previsto para a próxima segunda-feira, dia 25, e será realizado por meio das escolas participantes. Para que os estudantes possam participar da avaliação oftalmológica, será necessária autorização dos pais ou responsáveis.

Além das consultas e exames, o programa também prevê acompanhamento dos casos identificados durante os atendimentos, com foco na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento educacional dos estudantes da rede pública. A expectativa é que a ampliação do acesso à saúde visual contribua para melhores condições de aprendizagem e participação escolar entre crianças e adolescentes atendidos pelo projeto.

Foto: Divulgação
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