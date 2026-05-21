Apoio de Ratinho Júnior coloca Sandro Alex em segundo lugar nas pesquisas contra Moro

Pergunta estimulada coloca Sandro Alex em segundo lugar contra Sérgio Moro. Foto reprodução pesquisa IRG

No cenário estimulado com indicações de apoio, Sérgio Moro aparece na liderança com 40,6%, respaldado pelo nome de Flávio Bolsonaro. Sandro Alex vem em seguida, com 26,2%, beneficiado pela associação com Ratinho Júnior. Requião Filho, quando apresentado como apoiado pelo presidente Lula, marca 20,5%.

O desempenho de Sandro Alex se destaca especialmente entre o eleitorado mais jovem. Na faixa de 16 a 24 anos, ele supera Moro: 32,7% contra 30,9%. O mesmo acontece entre eleitores de 25 a 34 anos, com 32,6% para o candidato do PSD frente a 31,1% do ex-juiz federal.

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Segundo turno

Apoiado pelo atual governador Ratinho Junior, o candidato do PSD também aparece à frente entre as mulheres, com 41,1% contra 37,4% de Moro, e mantém a vantagem entre os jovens. Foto Felix Leal

Num eventual segundo turno neste mesmo cenário, a distância se estreita. Moro com o apoio de Flávio Bolsonaro teria 43,2%, contra 38,1% de Sandro Alex apoiado por Ratinho Júnior. Nesse recorte, o candidato do PSD também aparece à frente entre as mulheres, com 41,1% contra 37,4% de Moro, e mantém a vantagem entre os jovens.

Já num cenário de segundo turno entre Moro e Requião Filho, a pesquisa IRG projeta vitória confortável do ex-juiz. Associado a Flávio Bolsonaro, Moro teria 55,4% dos votos, contra 31,2% de Requião Filho quando apoiado pelo presidente Lula.

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Confira os números:

Cenário estimulado com apoios

Sergio Moro com o apoio de Flávio Bolsonaro: 40,6%

Sandro Alex com o apoio de Ratinho Junior: 26,2%

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Requião Filho com o apoio de Lula: 20,5%

Tony Garcia com o apoio de Alvaro Dias: 1,2%

Luiz França com o apoio de Renan Santos: 0,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,0%

Não sabe/Não respondeu: 4,6%

Segundo turno

Cenário 1 de eventual 2º turno com apoios

Sergio Moro com o apoio de Flávio Bolsonaro: 43,2%

Sandro Alex com o apoio de Ratinho Junior: 38,7%

Não sabe/Não respondeu: 9,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,0%

Cenário 2 de eventual 2º turno com apoios

Sergio Moro com o apoio de Flávio Bolsonaro: 55,4%

Requião Filho com apoio de Lula: 31,2%

Não sabe/Não respondeu: 8,6%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,8%

Dados da pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 20 de maio de 2026, com 1.000 entrevistas no Estado do Paraná. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi realizada pela IRG Pesquisas e registrada no TSE sob o número PR 06178/2026. A contratante informada é a IRG Pesquisas, com recursos próprios do contratante.

Por que a Folha Extra divulga pesquisas?

A Folha E acompanha e divulga pesquisas de intenção de voto realizadas por institutos de opinião pública reconhecidos no país. Esses levantamentos mostram um retrato do momento, feito a partir de amostras que buscam representar o conjunto da população.

O modo de entrevista, o tamanho e a composição da amostra, além da forma como as perguntas são apresentadas aos entrevistados, podem interferir nos resultados. Por isso, é importante observar os dados metodológicos.