Publicidade
CAPAL COOP

Homem é preso suspeito de colocar fogo em mulher no meio da rua no Norte Pioneiro

Crime foi registrado na manhã da terça-feira no município de Cambará e vítima ficou gravemente ferida

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Polícia Civil
20/05/2026 às 18h27
Homem é preso suspeito de colocar fogo em mulher no meio da rua no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - Uma mulher ficou gravemente ferida após ter o corpo incendiado na manhã desta terça-feira (19), no município de Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná. O caso aconteceu na Rua Coronel Batista, esquina com a Rua Alambari, na região central da cidade, e mobilizou equipes da Polícia Militar, socorristas e a Polícia Civil.

Continua após a publicidade

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe da Rádio Patrulha (RPA) foi acionada por um policial militar que estava próximo ao local no momento da ocorrência. Testemunhas relataram que um homem teria ateado fogo na vítima e fugido a pé logo após o crime, seguindo em direção à Avenida Brasil.

Após receber as informações, o policial iniciou buscas imediatas pela região e conseguiu localizar o suspeito cerca de 300 metros do local onde a mulher foi encontrada ferida. O homem foi abordado, detido e encaminhado pelas equipes policiais.

A vítima foi socorrida em estado gravíssimo e levada ao pronto-socorro. Conforme informações repassadas pelas equipes de atendimento, ela sofreu queimaduras em aproximadamente 90% do corpo. Ainda de acordo com os socorristas, a mulher também apresentava queimaduras nas vias aéreas, situação que exigiu procedimento de entubação devido à gravidade do quadro clínico.

Continua após a publicidade

O suspeito foi identificado pelas iniciais E.F.B., de 45 anos. Ele recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis. Ele foi autuado em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de lesão corporal de natureza gravíssima,

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do crime, além da motivação e da possível relação entre o suspeito e a vítima. Até o momento, o nome e a idade da mulher não foram divulgados oficialmente.

Foto: Reprodução/Internet
CRIME AMBIENTAL Há 1 dia

Fazendeiro de Jaguariaíva é multado por destruir floresta nativa

Autuação aconteceu durante ação da Polícia Ambiental em três cidades paranaenses

 Foto: Reprodução/Internet
ABUSO DE MENOR Há 1 dia

Conselho Tutelar é investigado após bebê defecar camisinhas na escola

Caso foi registrado no interior de São Paulo; mãe do menor foi presa e conselheiras são investigadas por prevaricação

 Foto: Reprodução/Wagner Repórter
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Motociclista fica ferido após ser arrastado por Kombi em acidente no Norte Pioneiro

Colisão foi registrada na região Central do município de Cornélio Procópio e vítima foi levada ao hospital

 Foto: Divulgação.
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 1 dia

Ônibus com placas de Wenceslau Braz se envolve em acidente com criança ferida

Colisão com um carro aconteceu na rodovia PR466 no trecho entre Turvo e Guarapuava

 Foto: Divulgação PRE.
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 2 dias

Acidente entre carro e carreta deixa motorista ferido na PR151

Colisão frontal foi registrada no trecho da rodovia que liga os municípios de Jaguariaíva a Sengés

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Últimas notícias
ARTIGO Há 3 minutos

Pré-campanha 2026: o que pode e o que não pode ser feito antes da campanha eleitoral?
MEIO AMBIENTE Há 7 minutos

Aprovado na Câmara, projeto que impede embargo com base em imagem de satélite conta com apoio do Sistema FAEP
ESPORTES Há 43 minutos

Sengés recebe 800 atletas e se destaca na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná
CAMPOS GERAIS Há 59 minutos

Programa oftalmológico do Governo do Paraná chega a Arapoti
NORTE PIONEIRO Há 1 hora

Wenceslau Braz recebe reconhecimento pela gestão de recursos da Assistência Social

Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR GIRO PARANÁ
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados