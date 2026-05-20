Homem é preso suspeito de colocar fogo em mulher no meio da rua no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - Uma mulher ficou gravemente ferida após ter o corpo incendiado na manhã desta terça-feira (19), no município de Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná. O caso aconteceu na Rua Coronel Batista, esquina com a Rua Alambari, na região central da cidade, e mobilizou equipes da Polícia Militar, socorristas e a Polícia Civil.

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Segundo informações da Polícia Militar, a equipe da Rádio Patrulha (RPA) foi acionada por um policial militar que estava próximo ao local no momento da ocorrência. Testemunhas relataram que um homem teria ateado fogo na vítima e fugido a pé logo após o crime, seguindo em direção à Avenida Brasil.

Após receber as informações, o policial iniciou buscas imediatas pela região e conseguiu localizar o suspeito cerca de 300 metros do local onde a mulher foi encontrada ferida. O homem foi abordado, detido e encaminhado pelas equipes policiais.

A vítima foi socorrida em estado gravíssimo e levada ao pronto-socorro. Conforme informações repassadas pelas equipes de atendimento, ela sofreu queimaduras em aproximadamente 90% do corpo. Ainda de acordo com os socorristas, a mulher também apresentava queimaduras nas vias aéreas, situação que exigiu procedimento de entubação devido à gravidade do quadro clínico.

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O suspeito foi identificado pelas iniciais E.F.B., de 45 anos. Ele recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis. Ele foi autuado em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de lesão corporal de natureza gravíssima,

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do crime, além da motivação e da possível relação entre o suspeito e a vítima. Até o momento, o nome e a idade da mulher não foram divulgados oficialmente.