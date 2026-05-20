Arapoti inicia construção de 40 casas populares sem custos para população

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, deu início às obras de infraestrutura para a construção de 40 novas casas populares do programa FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (Sub-50), voltado à população em situação de vulnerabilidade social. O projeto integra o Programa Minha Casa, Minha Vida e prevê a entrega de moradias sem custo para as famílias selecionadas.

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As obras foram anunciadas pelo prefeito Irani Barros e pelo vice-prefeito Potinho, com o início da fase de terraplanagem do terreno onde será implantado o conjunto habitacional. Após essa etapa, serão iniciados os serviços de fundação das residências.

O investimento total é de aproximadamente R$ 8 milhões e resulta de parceria entre o município e o Governo Federal, com apoio do deputado federal Aliel Machado. Pelo modelo do FNHIS Sub-50, o Governo Federal é responsável pelo custeio da construção das casas, enquanto o município realiza a doação do terreno e a execução da infraestrutura básica necessária.

As 40 moradias serão destinadas a famílias previamente avaliadas em situação de vulnerabilidade social, com foco na redução do déficit habitacional em Arapoti. O programa é direcionado a municípios com até 50 mil habitantes e contempla áreas urbanas com projetos habitacionais de interesse social.

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Segundo a administração municipal, a etapa atual marca o início da implantação do conjunto habitacional, que seguirá com a execução das obras de infraestrutura e, posteriormente, a construção das unidades residenciais.

O Programa Minha Casa, Minha Vida – FNHIS Sub-50 é uma modalidade federal voltada à habitação social em pequenos municípios, com o objetivo de ampliar o acesso à moradia digna por meio de parcerias entre governos federal e municipal.

As próximas fases do projeto incluem a continuidade da preparação do terreno e o avanço das obras civis, até a conclusão das unidades habitacionais previstas no empreendimento em Arapoti.