Fazendeiro de Jaguariaíva é multado por destruir floresta nativa

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um fazendeiro do município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, foi multado pela Polícia Militar Ambiental por destruição de floresta nativa em área rural. A autuação ocorreu durante uma operação que também identificou crimes ambientais em propriedades localizadas em Prudentópolis e Pinhão, na região central do estado.

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De acordo com a Polícia Militar Ambiental, os três casos envolvem supressão de vegetação nativa para abertura de áreas destinadas à agricultura e à criação de gado, sem autorização dos órgãos ambientais competentes. As multas aplicadas aos responsáveis somam R$ 112 mil, referentes a danos em uma área superior a 10 hectares, o equivalente a mais de 100 mil metros quadrados.

No caso registrado em Jaguariaíva, a irregularidade foi identificada durante patrulhamento de rotina realizado pela equipe ambiental. Já as ocorrências em Prudentópolis e Pinhão foram verificadas a partir de denúncias encaminhadas ao Disque-Denúncia 181, que auxilia na identificação de crimes ambientais em todo o estado.

Segundo a corporação, além da ausência de licença ambiental para o corte da vegetação, há agravantes nos outros dois municípios devido à ocorrência de desmatamento em Áreas de Preservação Permanente (APP), o que intensifica o impacto ambiental das ações.

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As autuações foram aplicadas no âmbito administrativo, mas os responsáveis também deverão responder criminalmente pelos danos causados ao meio ambiente, conforme prevê a legislação ambiental vigente.

A Polícia Militar Ambiental informou que ações de fiscalização seguem sendo realizadas de forma contínua em diferentes regiões do Paraná, com foco na proteção de áreas de vegetação nativa e no combate a intervenções irregulares em propriedades rurais.

Os casos integram um conjunto de operações voltadas à identificação de desmatamento ilegal e à responsabilização de proprietários rurais que realizam intervenções sem autorização ambiental.