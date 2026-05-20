Publicidade
CAPAL COOP

Fazendeiro de Jaguariaíva é multado por destruir floresta nativa

Autuação aconteceu durante ação da Polícia Ambiental em três cidades paranaenses

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
20/05/2026 às 16h24
Fazendeiro de Jaguariaíva é multado por destruir floresta nativa
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um fazendeiro do município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, foi multado pela Polícia Militar Ambiental por destruição de floresta nativa em área rural. A autuação ocorreu durante uma operação que também identificou crimes ambientais em propriedades localizadas em Prudentópolis e Pinhão, na região central do estado.

Continua após a publicidade

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, os três casos envolvem supressão de vegetação nativa para abertura de áreas destinadas à agricultura e à criação de gado, sem autorização dos órgãos ambientais competentes. As multas aplicadas aos responsáveis somam R$ 112 mil, referentes a danos em uma área superior a 10 hectares, o equivalente a mais de 100 mil metros quadrados.

No caso registrado em Jaguariaíva, a irregularidade foi identificada durante patrulhamento de rotina realizado pela equipe ambiental. Já as ocorrências em Prudentópolis e Pinhão foram verificadas a partir de denúncias encaminhadas ao Disque-Denúncia 181, que auxilia na identificação de crimes ambientais em todo o estado.

Segundo a corporação, além da ausência de licença ambiental para o corte da vegetação, há agravantes nos outros dois municípios devido à ocorrência de desmatamento em Áreas de Preservação Permanente (APP), o que intensifica o impacto ambiental das ações.

Continua após a publicidade

As autuações foram aplicadas no âmbito administrativo, mas os responsáveis também deverão responder criminalmente pelos danos causados ao meio ambiente, conforme prevê a legislação ambiental vigente.

A Polícia Militar Ambiental informou que ações de fiscalização seguem sendo realizadas de forma contínua em diferentes regiões do Paraná, com foco na proteção de áreas de vegetação nativa e no combate a intervenções irregulares em propriedades rurais.

Os casos integram um conjunto de operações voltadas à identificação de desmatamento ilegal e à responsabilização de proprietários rurais que realizam intervenções sem autorização ambiental.

Continua após a publicidade
Foto: Divulgação.
HABITAÇÃO Há 2 horas

Cohapar divulga lista de famílias pré-selecionadas para o Condomínio do Idoso em Jaguariaíva

Famílias pré-selecionadas devem apresentar documentos entre maio de 2026; programa é voltado a idosos com renda de até seis salários mínimos

 Além da localização estratégica, um dos grandes diferenciais é que o proprietário aceita carro no negócio, facilitando ainda mais a negociação para possíveis compradores. O valor pedido é de R$ 70 mil.
ATENÇÃO LOJISTAS Há 23 horas

Ponto comercial pronto para lucrar: loja completa no coração de Jaguariaíva está à venda por R$ 70 mil

O espaço chama atenção pelo ambiente moderno, organizado e totalmente equipado, oferecendo uma excelente vitrine comercial para diferentes segmentos do varejo.

 Foto: Divulgação PRE.
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 23 horas

Acidente entre carro e carreta deixa motorista ferido na PR151

Colisão frontal foi registrada no trecho da rodovia que liga os municípios de Jaguariaíva a Sengés

 Michela enfrentava problemas de saúde nos últimos meses. Há pouco mais de um ano, ela havia sido submetida a um transplante de fígado e apresentava evolução positiva. Foto Arquivo Pessoal
SILÊNCIO NO RÁDIO Há 2 meses

Morte de Michela Kalil Fadel comove Jaguariaíva e marca o fim de uma das vozes mais conhecidas da cidade

Reconhecida pelo carisma, simpatia e pela capacidade de se conectar com o público, Michela marcou gerações de ouvintes.

 Foto: Divulgação PRE.
TRÂNSITO Há 2 meses

Caminhão tomba e deixa motorista ferido na PR092

Acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Arapoti e Jaguariaíva

Jaguariaíva - PR
Jaguariaíva - PR
Notícias de Jaguariaíva - PR
Ver notícias
Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Últimas notícias
SAÚDE Há 5 minutos

Sengés avança na área da saúde e realiza primeira cirurgia no Pronto Atendimento
CRIME AMBIENTAL Há 10 minutos

Fazendeiro de Jaguariaíva é multado por destruir floresta nativa
ESPORTES Há 19 minutos

Atletas de Wenceslau Braz conquistam medalhas no maior evento de karatê do mundo
ABUSO DE MENOR Há 58 minutos

Conselho Tutelar é investigado após bebê defecar camisinhas na escola
NORTE PIONEIRO Há 1 hora

Motociclista fica ferido após ser arrastado por Kombi em acidente no Norte Pioneiro

Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR GIRO PARANÁ
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados