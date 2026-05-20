Motociclista fica ferido após ser arrastado por Kombi em acidente no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (19). A colisão envolvendo uma moto e uma Kombi aconteceu na Av. XV de Novembro na região Central de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Wagner Repórter, o acidente aconteceu no início da noite e envolveu uma motocicleta Honda CG e uma VW Kombi. Conforme os dados colhidos no local, a Kombi seguia pela Av. XV de Novembro e, ao acessar a Av. Paraná, acabou atingindo a motocicleta.

Segundo relatos de testemunhas, a Kombi ainda teria arrastado o condutor da moto por cerca de 15 metros. O homem foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros com dores nas costas, tornozelo e escoriações pelo corpo. A vítima foi encaminhada ao hospital para avaliação médica. Já o motorista da Kombi, que é da Bahia, não se feriu. Ele relatou que o motociclista se aproximou em alta velocidade não sendo possível evitar o impacto. Já testemunhas relataram que a Kombi acessou a Av. Paraná na contramão.

A equipe da Polícia Militar também foi acionada e esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.