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Motociclista fica ferido após ser arrastado por Kombi em acidente no Norte Pioneiro

Colisão foi registrada na região Central do município de Cornélio Procópio e vítima foi levada ao hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
20/05/2026 às 15h27
Motociclista fica ferido após ser arrastado por Kombi em acidente no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Wagner Repórter

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (19). A colisão envolvendo uma moto e uma Kombi aconteceu na Av. XV de Novembro na região Central de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Wagner Repórter, o acidente aconteceu no início da noite e envolveu uma motocicleta Honda CG e uma VW Kombi. Conforme os dados colhidos no local, a Kombi seguia pela Av. XV de Novembro e, ao acessar a Av. Paraná, acabou atingindo a motocicleta.

Segundo relatos de testemunhas, a Kombi ainda teria arrastado o condutor da moto por cerca de 15 metros. O homem foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros com dores nas costas, tornozelo e escoriações pelo corpo. A vítima foi encaminhada ao hospital para avaliação médica. Já o motorista da Kombi, que é da Bahia, não se feriu. Ele relatou que o motociclista se aproximou em alta velocidade não sendo possível evitar o impacto. Já testemunhas relataram que a Kombi acessou a Av. Paraná na contramão.

A equipe da Polícia Militar também foi acionada e esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.

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Foto: Divulgação.
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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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