Cohapar divulga lista de famílias pré-selecionadas para o Condomínio do Idoso em Jaguariaíva

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), por meio do Escritório Regional de Ponta Grossa, iniciou o 39.º chamamento de famílias para o processo de contratação de aluguel social no empreendimento Viver Mais Jaguariaíva II, também conhecido como Condomínio do Idoso, localizado no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná.

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O chamamento envolve famílias pré-selecionadas para participação no programa habitacional, que é destinado a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e seus cônjuges, com renda de até seis salários mínimos. A etapa atual inclui apresentação do programa, entrega de lista de documentos e coleta de documentação obrigatória.

A análise documental integra o processo de seleção e não garante a contratação imediata do benefício habitacional. De acordo com as regras do programa, o atendimento depende da disponibilidade de unidades habitacionais, sendo que novas convocações poderão ocorrer conforme surgirem vagas no empreendimento.

As famílias convocadas serão notificadas por diferentes canais de comunicação, incluindo telefone, visita domiciliar e mensagens via aplicativo WhatsApp. Após o contato, os pretendentes terão prazo de 10 dias úteis para apresentação da documentação exigida. O não comparecimento ou a ausência de interesse dentro do prazo estabelecido resulta em desclassificação automática do processo.

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A Cohapar também informou que declarações com informações falsas poderão resultar em sanções civis, administrativas e criminais, conforme previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

O atendimento referente ao 39.º chamamento está programado para ocorrer no dia 15 de maio de 2026, com entrega de documentos prevista entre 15 e 28 de maio de 2026. O local definido para atendimento é a Secretaria Municipal de Habitação – Estação Cidadã, situada na Praça Getúlio Vargas, nº 60, Centro de Jaguariaíva.

Entre as famílias pré-selecionadas estão moradores do município que foram convocados para a fase de análise e apresentação de documentação, etapa obrigatória do processo de seleção do programa Viver Mais Jaguariaíva II.

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O empreendimento integra as ações da política habitacional do Governo do Estado do Paraná, voltadas à oferta de moradias adaptadas para a população idosa, com foco em atendimento social e critérios de vulnerabilidade e renda.

Famílias convocadas

ALCILAN SANTOS

ALVINO MIRANDA DA CRUZ

ANA ALZIRA DOS SANTOS MONTEIRO

ANGÉLICA JANSSON VIEIRA

ANTONIO CARNEIRO

CLEOSENIR CARNEIRO DE PAULA

ELISABETE BORBA

INAURA DE MIRANDA PINHEIRO DA SILVA

ISABEL RODRIGUES DA ROCHA

JOEL LUIZ DINIZ

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MELLO

MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA

MARIA IVONE DE MATOS

OLANDINA FELIX DA SILVA

ROSE MARIA OLIVEIRA LOPES

SEBASTIÃO RIBEIRO SANTOS

TEREZINHA DE JESUS GRUSKI