Morte de ex-servidor da prefeitura causa comoção em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A morte de Djalma Bonardi causou forte comoção no município de Arapoti, nos Campos Gerais, nesta quarta-feira (20). Gotera, como era conhecido, era servidor público aposentado da prefeitura.

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A prefeitura de Arapoti utilizou as redes sociais para publicar uma nota de pesar lamentando a morte do ex-colaborador. Djalma tinha 72 anos e atuou por décadas como motorista da prefeitura onde encerrou sua carreira e se aposentou.

Em nota, o Executivo Municipal destacou que Djalma dedicou anos de sua vida para servir a população do município, atuando sempre com compromisso e profissionalismo buscando o bem-estar da comunidade.

A morte do motorista causou forte comoção em Arapoti. Além de amigos e familiares, moradores do município utilizaram as redes sociais para se despedir de Gotera destacando o homem como um profissional que vai deixar saudades.

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O velório de Bonardi está sendo realizado na Capela Princesa, na cidade de Ponta Grossa.