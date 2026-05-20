Publicidade
CAPAL COOP

Norte Pioneiro faz parte do projeto Poliniza Paraná do governo do Estado

Ação realizada no Parque Estadual Mata São Francisco entre Cornélio Procópio e Santa Mariana também já é realizada em outras 21 unidades espalhadas pelo estado

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
20/05/2026 às 13h40
Norte Pioneiro faz parte do projeto Poliniza Paraná do governo do Estado
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Norte Pioneiro do Paraná integra o Projeto Poliniza Paraná, iniciativa do Governo do Estado voltada à preservação ambiental e à conservação de abelhas nativas sem ferrão. A ação é desenvolvida no Parque Estadual Mata São Francisco, localizado entre os municípios de Cornélio Procópio e Santa Mariana, e foi ampliada neste ano para outras unidades de conservação espalhadas pelo Paraná.

Continua após a publicidade

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (20), data em que é celebrado o Dia Mundial das Abelhas. Segundo o Governo do Estado, o projeto mais que dobrou o alcance em 2026, passando de 10 para 21 Unidades de Conservação (UCs) atendidas com instalação de meliponários e colmeias.

Além do Parque Estadual Mata São Francisco, o Poliniza Paraná também está presente no Jardim Botânico de Londrina e nos parques estaduais de Ibiporã, Rio da Onça, Pico do Marumbi, Amaporã, São Camilo, Vitório Piassa, Serra da Baitaca e Santana. A iniciativa ainda contempla a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Buriti, em Pato Branco.

Coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), o projeto consiste na implantação de jardins com colmeias de abelhas sem ferrão para incentivar a polinização e fortalecer a conservação da biodiversidade. O programa faz parte das ações do Paraná Mais Verde.

Continua após a publicidade

De acordo com o Estado, atualmente existem 312 meliponários instalados em 29 municípios paranaenses. Além das unidades de conservação, os espaços também foram implantados em áreas públicas como os jardins do Palácio Iguaçu, do Ministério Público do Paraná e do Museu Oscar Niemeyer (MON).

As abelhas possuem papel estratégico para o equilíbrio ambiental e para a produção agrícola. Segundo dados apresentados pelo projeto, esses insetos são responsáveis por aproximadamente 90% da polinização das espécies nativas da Mata Atlântica e por cerca de 70% das plantas cultivadas para alimentação humana.

O Poliniza Paraná também promove ações de educação ambiental e incentiva o plantio de árvores nativas. Desde 2019, o programa Paraná Mais Verde já distribuiu mais de 13 milhões de mudas em diferentes regiões do Estado.

Continua após a publicidade

O programa estadual é dividido em seis linhas de atuação: Revitaliza Viveiros, Viveiros Socioambientais, Incentivo a Espécies Ameaçadas de Extinção, Datas Comemorativas, Parques Urbanos e Poliniza Paraná.

Foto: Reprodução/Wagner Repórter
NORTE PIONEIRO Há 1 hora

Motociclista fica ferido após ser arrastado por Kombi em acidente no Norte Pioneiro

Colisão foi registrada na região Central do município de Cornélio Procópio e vítima foi levada ao hospital

 Veículo foi encontrado em uma zona rural do município, com as drogas. Foto: Divulgação
FORAGIDO Há 2 meses

Veja o vídeo: Motociclista bate, espalha mais de 30 kg de drogas na rodovia, rende motorista e foge com carro no Norte Pioneiro

Suspeito causou acidente na PR-160 nesta quarta-feira (25), e furtou o veículo após perceber que os tabletes de maconha se espalharam na pista; ele está foragido

 Foto: PCPR
EXTORSÃO Há 2 meses

Foragido que extorquia a própria avó é localizado e preso no Norte Pioneiro

Condenado a mais de seis anos de prisão, homem descumpriu o regime semiaberto e foi capturado após trabalho de investigação; crime dentro da própria família gerou revolta na região

 Foto: PCPR
NORTE PIONEIRO Há 2 meses

Polícia prende idoso condenado por estupro de vulnerável no Norte Pioneiro

Crime aconteceu na cidade de Cornélio Procópio, mas o homem foi preso em Sorocaba na última quarta-feira (18)

 Foto: PCPR
OPERAÇÃO POLICIAL Há 2 meses

Veja o vídeo: Polícia invade casa e resgata mulher em cárcere privado no Norte do Pioneiro

Vítima ligou para a mãe pedindo socorro; dois homens foram presos pelo crime e também por tráfico de drogas

Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
Ver notícias
Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Últimas notícias
SAÚDE Há 5 minutos

Sengés avança na área da saúde e realiza primeira cirurgia no Pronto Atendimento
CRIME AMBIENTAL Há 10 minutos

Fazendeiro de Jaguariaíva é multado por destruir floresta nativa
ESPORTES Há 19 minutos

Atletas de Wenceslau Braz conquistam medalhas no maior evento de karatê do mundo
ABUSO DE MENOR Há 58 minutos

Conselho Tutelar é investigado após bebê defecar camisinhas na escola
NORTE PIONEIRO Há 1 hora

Motociclista fica ferido após ser arrastado por Kombi em acidente no Norte Pioneiro

Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR GIRO PARANÁ
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados