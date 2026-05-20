Norte Pioneiro faz parte do projeto Poliniza Paraná do governo do Estado

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Norte Pioneiro do Paraná integra o Projeto Poliniza Paraná, iniciativa do Governo do Estado voltada à preservação ambiental e à conservação de abelhas nativas sem ferrão. A ação é desenvolvida no Parque Estadual Mata São Francisco, localizado entre os municípios de Cornélio Procópio e Santa Mariana, e foi ampliada neste ano para outras unidades de conservação espalhadas pelo Paraná.

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O anúncio foi feito nesta quarta-feira (20), data em que é celebrado o Dia Mundial das Abelhas. Segundo o Governo do Estado, o projeto mais que dobrou o alcance em 2026, passando de 10 para 21 Unidades de Conservação (UCs) atendidas com instalação de meliponários e colmeias.

Além do Parque Estadual Mata São Francisco, o Poliniza Paraná também está presente no Jardim Botânico de Londrina e nos parques estaduais de Ibiporã, Rio da Onça, Pico do Marumbi, Amaporã, São Camilo, Vitório Piassa, Serra da Baitaca e Santana. A iniciativa ainda contempla a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Buriti, em Pato Branco.

Coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), o projeto consiste na implantação de jardins com colmeias de abelhas sem ferrão para incentivar a polinização e fortalecer a conservação da biodiversidade. O programa faz parte das ações do Paraná Mais Verde.

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De acordo com o Estado, atualmente existem 312 meliponários instalados em 29 municípios paranaenses. Além das unidades de conservação, os espaços também foram implantados em áreas públicas como os jardins do Palácio Iguaçu, do Ministério Público do Paraná e do Museu Oscar Niemeyer (MON).

As abelhas possuem papel estratégico para o equilíbrio ambiental e para a produção agrícola. Segundo dados apresentados pelo projeto, esses insetos são responsáveis por aproximadamente 90% da polinização das espécies nativas da Mata Atlântica e por cerca de 70% das plantas cultivadas para alimentação humana.

O Poliniza Paraná também promove ações de educação ambiental e incentiva o plantio de árvores nativas. Desde 2019, o programa Paraná Mais Verde já distribuiu mais de 13 milhões de mudas em diferentes regiões do Estado.

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O programa estadual é dividido em seis linhas de atuação: Revitaliza Viveiros, Viveiros Socioambientais, Incentivo a Espécies Ameaçadas de Extinção, Datas Comemorativas, Parques Urbanos e Poliniza Paraná.