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Paraná recebe quase meio milhão de turistas de outros países nos primeiros meses do ano

Volume coloca o estado como o quinto maior ponto de entrada de visitantes internacionais no país no período, além de movimentar a economia paranaense

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
19/05/2026 às 17h44
Paraná recebe quase meio milhão de turistas de outros países nos primeiros meses do ano
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

PARANÁ - O Paraná recebeu 456.129 turistas estrangeiros entre janeiro e abril de 2026, segundo dados divulgados pela Embratur, em conjunto com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal. O volume coloca o estado como o quinto maior ponto de entrada de visitantes internacionais no país no período.

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Os dados apontam que apenas no mês de abril o Paraná recebeu mais de 60,5 mil turistas estrangeiros. No acumulado do quadrimestre, o estado concentrou cerca de 10% de todas as chegadas internacionais ao Brasil, que ultrapassaram 4,3 milhões de visitantes.

O Paraná permanece atrás apenas de Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina no ranking nacional de entrada de turistas estrangeiros. A maior parte dos visitantes que chegam ao estado vem de países da América do Sul, com destaque para Paraguai e Argentina.

O Paraguai lidera o fluxo internacional com 204 mil turistas, o que representa cerca de 44% do total. Em seguida aparece a Argentina, com mais de 134 mil visitantes, equivalente a aproximadamente 29% das entradas. Outros países também aparecem na lista de principais emissores de turistas para o estado, como Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Peru, Coreia do Sul e França.

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A maior parte das entradas ocorre por via terrestre, com mais de 442 mil registros no período analisado. Esse volume posiciona o Paraná como o segundo estado brasileiro com maior entrada de turistas estrangeiros por fronteira terrestre, atrás apenas do Rio Grande do Sul.

As entradas por via aérea somaram 13,6 mil visitantes no quadrimestre. A expectativa é de crescimento nesse modal com a ampliação da conectividade internacional, incluindo a previsão de novas rotas aéreas ligando Curitiba ao mercado europeu.

Segundo estimativas baseadas em dados de gastos médios de turistas estrangeiros no Brasil, o órgão estadual de turismo calcula que os visitantes sul-americanos tenham movimentado cerca de US$ 130 milhões na economia paranaense apenas nos quatro primeiros meses de 2026. O cálculo considera o ticket médio de consumo registrado no país em 2025 aplicado ao volume de turistas que ingressaram no estado neste ano.

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O desempenho reforça a participação do Paraná no fluxo turístico internacional e a concentração de visitantes oriundos de países vizinhos, especialmente do Mercosul, que seguem como principais emissores de turistas para o estado no início de 2026.

Foto: Divulgação.
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