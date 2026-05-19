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Ponto comercial pronto para lucrar: loja completa no coração de Jaguariaíva está à venda por R$ 70 mil

O espaço chama atenção pelo ambiente moderno, organizado e totalmente equipado, oferecendo uma excelente vitrine comercial para diferentes segmentos do varejo.

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - ADS FOLHA
19/05/2026 às 17h37
Ponto comercial pronto para lucrar: loja completa no coração de Jaguariaíva está à venda por R$ 70 mil
Além da localização estratégica, um dos grandes diferenciais é que o proprietário aceita carro no negócio, facilitando ainda mais a negociação para possíveis compradores. O valor pedido é de R$ 70 mil.

Uma oportunidade para quem sonha em empreender ou expandir os negócios acaba de surgir no centro de Jaguariaíva. Uma loja completa, localizada em uma das regiões mais movimentadas da cidade, próxima à praça central, está sendo colocada à venda com estrutura pronta para funcionamento imediato.

O espaço chama atenção pelo ambiente moderno, organizado e totalmente equipado, oferecendo uma excelente vitrine comercial para diferentes segmentos do varejo. O imóvel conta com fachada pronta, móveis planejados, luminárias instaladas e estrutura já preparada para receber clientes com conforto e sofisticação.

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Além da localização estratégica, um dos grandes diferenciais é que o proprietário aceita carro no negócio, facilitando ainda mais a negociação para possíveis compradores. O valor pedido é de R$ 70 mil.

Entre os destaques do espaço estão:

Localização privilegiada no centro de Jaguariaíva; Próximo à praça central; Estrutura completa; Fachada pronta; Móveis e luminárias inclusos.

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A oportunidade pode ser ideal tanto para quem deseja abrir a primeira empresa quanto para investidores que buscam um ponto comercial já estruturado e pronto para operar.

Mais informações podem ser obtidas pelos contatos: 📞 (43) 99954-5351, 📞 (43) 99651-1871.

Foto: Reprodução/Internet
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