Acidente entre carro e carreta deixa motorista ferido na PR151

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um acidente de trânsito registrado no fim da tarde da segunda-feira (18) deixou um motorista ferido na rodovia PR151. A colisão frontal envolvendo um carro e uma carreta aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Jaguariaíva a Sengés, nos Campos Gerais.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 17h30 e envolveu um automóvel VW Gol e uma carreta Volvo FH.

Conforme os dados colhidos no local, o Gol seguia no sentido Jaguariaíva a Sengés quando, na altura do km 215 da rodovia, o motorista do carro perdeu o controle da direção e se envolveu em uma colisão frontal com a carreta que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o homem de 46 anos que dirigia o automóvel teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para avaliação médica. Já o caminhoneiro, de 50 anos, não ficou ferido.

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As equipes da PRE e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.