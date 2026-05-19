Merendeira de Arapoti concorre a prêmio entre as melhores receitas do Brasil

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Uma receita desenvolvida na merenda escolar do município de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, está entre as finalistas da 3ª edição do concurso “Melhores Receitas da Alimentação Escolar”, que reúne preparações criadas por merendeiras de todo o Brasil com uso de alimentos da agricultura familiar.

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A representante do município é Luzia, profissional que atua há mais de 10 anos no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Santa Maria, localizado na Vila dos Funcionários. A receita criada por ela é um bolo colorido de legumes, desenvolvido a partir de ingredientes como aveia, óleo, ovos, banana, couve e beterraba.

De acordo com os dados do concurso, foram enviadas 2.772 receitas de diferentes regiões do país. Destas, 136 foram classificadas para a etapa final. A preparação elaborada em Arapoti recebeu nota 90 na avaliação técnica e segue na disputa nacional.

O concurso integra ações voltadas à valorização da alimentação escolar e ao incentivo do uso de alimentos produzidos pela agricultura familiar, além de destacar práticas desenvolvidas por profissionais da rede pública de ensino.

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A etapa atual da competição é aberta à votação popular. O resultado final será definido com base na escolha do público, que pode acessar a plataforma oficial do governo federal, realizar um cadastro simples e selecionar a receita finalista.

A votação ocorre por meio do site oficial do governo federal, disponível em: Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Segundo as regras do concurso, cada pessoa pode registrar apenas um voto.

A mobilização em torno da participação de Arapoti na final envolve a comunidade escolar e moradores do município, que acompanham a trajetória da receita desde sua classificação entre as melhores do país. A iniciativa também integra a política nacional de incentivo à alimentação escolar saudável, com foco na valorização de ingredientes regionais e no trabalho desenvolvido nas unidades de ensino infantil e fundamental.