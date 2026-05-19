DER confirma empresa vencedora para obra de pavimentação entre Sengés e São José da Boa Vista

Redação - Folha Extra

SENGÉS - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná, publicou nesta terça-feira (19) o resultado final da licitação para a pavimentação de um trecho de 7 quilômetros da PR-151, entre os municípios de Sengés, nos Campos Gerais, e São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

O vencedor da concorrência foi o Consórcio Construtor Sengés PR-151, formado pelas empresas Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., Ellenco Construções Ltda. e Afirma Evias Engenharia e Tecnologia Viária Ltda.. A proposta negociada apresentada pelo grupo foi de R$ 46.704.504,97. Segundo o DER/PR, não houve manifestação de recurso por parte das demais participantes da licitação.

A próxima etapa do processo será a homologação do resultado final pelo DER/PR, seguida dos procedimentos internos necessários para a assinatura do contrato e início dos trabalhos.

As obras serão executadas entre os quilômetros 166+538 e 173+538 da rodovia PR-151. O projeto prevê a implantação de pavimento asfáltico com base de brita graduada simples e sub-base de macadame seco. A pista contará com duas faixas de tráfego de 3,5 metros de largura, além de acostamentos de 2 metros em ambos os lados.

Continua após a publicidade

Também estão previstas adequações nos acessos a propriedades lindeiras e estradas rurais, incluindo faixas de aceleração, desaceleração e transição. O objetivo é facilitar o deslocamento de moradores e o acesso das comunidades locais à rodovia.

Duas pontes existentes no trecho serão substituídas por galerias celulares de concreto. O projeto inclui ainda implantação de sistema de drenagem, sinalização horizontal e vertical, instalação de tachas refletivas e plantio de grama nas laterais da pista.

O edital estabelece prazo de seis meses para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, seguido por 12 meses para execução das obras. O anteprojeto utilizado como base foi elaborado pela Prefeitura de Sengés e posteriormente doado ao DER/PR.