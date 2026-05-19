Publicidade
CAPAL COOP

Governador libera R$ 11 milhões para obras em município do Norte Pioneiro

Recursos são destinados para construção de uma creche, de um barracão industrial, para obras de recape asfáltico e construção de um complexo esportivo

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
19/05/2026 às 14h18
Governador libera R$ 11 milhões para obras em município do Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

NOVA SANTA BÁRBARA - O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta terça-feira (19) a liberação de mais de R$ 400 milhões em investimentos para dez municípios do Paraná. Entre as cidades contempladas está Nova Santa Bárbara, no Norte Pioneiro, que receberá R$ 11 milhões destinados a obras de infraestrutura, educação, esporte e desenvolvimento regional.

Continua após a publicidade

De acordo com o Governo do Estado, os recursos para Nova Santa Bárbara serão utilizados na construção de uma creche, implantação de um barracão industrial, execução de obras de recape asfáltico e construção de um complexo esportivo por meio do programa Meu Campinho. Os investimentos fazem parte de um pacote estadual voltado à modernização urbana e rural dos municípios paranaenses.

As liberações contemplam empreendimentos em diferentes etapas administrativas e operacionais. Entre elas estão obras autorizadas para licitação, projetos em execução, homologações e iniciativas já concluídas. O objetivo é ampliar a infraestrutura pública e melhorar os serviços oferecidos à população em diversas regiões do Estado.

Durante o anúncio, Ratinho Junior destacou que parte significativa dos recursos estaduais tem sido direcionada para programas de pavimentação urbana e rural. Segundo ele, o programa Estrada Boa integra um dos maiores pacotes de asfaltamento de estradas rurais do país, enquanto o programa Asfalto Novo, Vida Nova busca levar pavimentação completa para ruas ainda sem asfalto em pequenos municípios paranaenses.

Continua após a publicidade

O governador afirmou ainda que os investimentos incluem obras em diferentes setores, como saúde, mobilidade urbana, urbanização, esporte e educação. Entre as intervenções previstas estão melhorias em vias públicas, instalação de iluminação em LED, construção de galerias pluviais, calçadas e novos espaços esportivos.

Além de Nova Santa Bárbara, cidades das regiões Noroeste, Norte, Oeste, Centro-Sul e Sudoeste do Paraná também foram contempladas pelo pacote de investimentos anunciado pelo Governo do Estado. A previsão é que os recursos sejam aplicados conforme o andamento dos projetos apresentados pelas administrações municipais.

Foto: Divulgação.
MEIO AMBIENTE Há 3 horas

Norte Pioneiro faz parte do projeto Poliniza Paraná do governo do Estado

Ação realizada no Parque Estadual Mata São Francisco entre Cornélio Procópio e Santa Mariana também já é realizada em outras 21 unidades espalhadas pelo estado

 Foto: Divulgação.
TURISMO Há 23 horas

Paraná recebe quase meio milhão de turistas de outros países nos primeiros meses do ano

Volume coloca o estado como o quinto maior ponto de entrada de visitantes internacionais no país no período, além de movimentar a economia paranaense

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Wenceslau Braz recebe recursos para nova creche, obras urbanas e ampliação na saúde

Recursos liberados pelo Governo do Paraná incluem pavimentação, reforma de escola, melhorias no hospital e construção da Praça Los Angeles

 Foto: Divulgação.
INFRAESTRUTURA Há 1 dia

DER confirma empresa vencedora para obra de pavimentação entre Sengés e São José da Boa Vista

Trecho de 7 quilômetros no Norte Pioneiro receberá investimento de R$ 46,7 milhões em asfalto, drenagem, acostamentos e novas estruturas viárias

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 meses

Governo entrega obra de mais de R$ 2 milhões a Colégio do Norte Pioneiro

Investimento foi realizado para construção de uma quadra poliesportiva no Colégio Estadual Tiradentes, em Santo Antônio da Platina

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Últimas notícias
SAÚDE Há 5 minutos

Sengés avança na área da saúde e realiza primeira cirurgia no Pronto Atendimento
CRIME AMBIENTAL Há 10 minutos

Fazendeiro de Jaguariaíva é multado por destruir floresta nativa
ESPORTES Há 19 minutos

Atletas de Wenceslau Braz conquistam medalhas no maior evento de karatê do mundo
ABUSO DE MENOR Há 58 minutos

Conselho Tutelar é investigado após bebê defecar camisinhas na escola
NORTE PIONEIRO Há 1 hora

Motociclista fica ferido após ser arrastado por Kombi em acidente no Norte Pioneiro

Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR GIRO PARANÁ
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados