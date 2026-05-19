Governador libera R$ 11 milhões para obras em município do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NOVA SANTA BÁRBARA - O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta terça-feira (19) a liberação de mais de R$ 400 milhões em investimentos para dez municípios do Paraná. Entre as cidades contempladas está Nova Santa Bárbara, no Norte Pioneiro, que receberá R$ 11 milhões destinados a obras de infraestrutura, educação, esporte e desenvolvimento regional.

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De acordo com o Governo do Estado, os recursos para Nova Santa Bárbara serão utilizados na construção de uma creche, implantação de um barracão industrial, execução de obras de recape asfáltico e construção de um complexo esportivo por meio do programa Meu Campinho. Os investimentos fazem parte de um pacote estadual voltado à modernização urbana e rural dos municípios paranaenses.

As liberações contemplam empreendimentos em diferentes etapas administrativas e operacionais. Entre elas estão obras autorizadas para licitação, projetos em execução, homologações e iniciativas já concluídas. O objetivo é ampliar a infraestrutura pública e melhorar os serviços oferecidos à população em diversas regiões do Estado.

Durante o anúncio, Ratinho Junior destacou que parte significativa dos recursos estaduais tem sido direcionada para programas de pavimentação urbana e rural. Segundo ele, o programa Estrada Boa integra um dos maiores pacotes de asfaltamento de estradas rurais do país, enquanto o programa Asfalto Novo, Vida Nova busca levar pavimentação completa para ruas ainda sem asfalto em pequenos municípios paranaenses.

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O governador afirmou ainda que os investimentos incluem obras em diferentes setores, como saúde, mobilidade urbana, urbanização, esporte e educação. Entre as intervenções previstas estão melhorias em vias públicas, instalação de iluminação em LED, construção de galerias pluviais, calçadas e novos espaços esportivos.

Além de Nova Santa Bárbara, cidades das regiões Noroeste, Norte, Oeste, Centro-Sul e Sudoeste do Paraná também foram contempladas pelo pacote de investimentos anunciado pelo Governo do Estado. A previsão é que os recursos sejam aplicados conforme o andamento dos projetos apresentados pelas administrações municipais.