Jovem sem habilitação perde moto após tentar dar fuga na PM em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um jovem sem habilitação perdeu a moto após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar. A situação foi registrada na tarde da quarta-feira (29) na região Central de Wenceslau Braz e, segundo o boletim de ocorrência, o suspeito transitou em alta velocidade quase atropelando pedestres e um policial.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, os policiais realizavam patrulhamento na Avenida Augusto Pascoal da Silva quando avistaram a moto Honda CG 125 transitando pela via com barulho excessivo. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade por várias ruas e chegou a entrar no Espaço do Chico onde, segundo o boletim de ocorrência, quase atropelou pedestres e um policial.

Em um primeiro momento, o suspeito conseguiu empreender fuga, mas uma denúncia anônima ajudou a equipe a descobrir o endereço onde a moto estava. No local, os policiais avistaram a motocicleta no quintal da residência, mas o condutor não foi encontrado. Em posse de sua identidade, os policiais ainda constataram que ele não tem habilitação.

Frente aos fatos, a moto foi apreendida e encaminhada ao pátio da PM e o boletim de ocorrência encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que o caso seja investigado como infração penal.