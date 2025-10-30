13°C 19°C
Jaguariaíva, PR

Jovem sem habilitação perde moto após tentar dar fuga na PM em Wenceslau Braz

Durante a tentativa de despistar os policiais, o suspeito invadiu o Espaço do Chico e quase atropelou pedestres e um policial

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
30/10/2025 às 14h29
Jovem sem habilitação perde moto após tentar dar fuga na PM em Wenceslau Braz
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um jovem sem habilitação perdeu a moto após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar. A situação foi registrada na tarde da quarta-feira (29) na região Central de Wenceslau Braz e, segundo o boletim de ocorrência, o suspeito transitou em alta velocidade quase atropelando pedestres e um policial.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, os policiais realizavam patrulhamento na Avenida Augusto Pascoal da Silva quando avistaram a moto Honda CG 125 transitando pela via com barulho excessivo. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade por várias ruas e chegou a entrar no Espaço do Chico onde, segundo o boletim de ocorrência, quase atropelou pedestres e um policial.

Em um primeiro momento, o suspeito conseguiu empreender fuga, mas uma denúncia anônima ajudou a equipe a descobrir o endereço onde a moto estava. No local, os policiais avistaram a motocicleta no quintal da residência, mas o condutor não foi encontrado. Em posse de sua identidade, os policiais ainda constataram que ele não tem habilitação.

Frente aos fatos, a moto foi apreendida e encaminhada ao pátio da PM e o boletim de ocorrência encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que o caso seja investigado como infração penal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 horas

Carreta tomba e caminhoneiro fica ferido em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu na rodovia PR092 no trecho que liga o município a Siqueira Campos

 Foto: Divulgação
BAZAR BENEFICENTE Há 24 horas

Bazar Protetor Animal realiza superpromoção para arrecadar fundos em Wenceslau Braz

Ação solidária acontece neste sábado (1º), e o valor arrecadado será utilizado para custear a compra de rações, remédios e outros cuidados para animais abandonados atendidos pela entidade

 Foto: Divulgação.
MEIO AMBIENTE Há 24 horas

Wenceslau Braz adota reaproveitamento de galhos triturados como adubo orgânico em áreas verdes

Galhos triturados, antes destinados ao descarte, estão sendo reaproveitados como adubo orgânico para a revitalização de praças e áreas verdes do município

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Prefeitura conclui instalação da iluminação no trevo do Contorno Sul em Wenceslau Braz

Obra tem como objetivo garantir mais segurança e visibilidade para motoristas e pedestres que circulam diariamente pelo local, especialmente durante o período noturno

 Foto: Arquivo - Folha Extra
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Venda de carro termina com homem espancado em Wenceslau Braz

Linchamento aconteceu as margens da rodovia PR092 e suspeitos foram presos, vítima foi parar no hospital

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados