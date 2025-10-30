Prefeitura e Câmara realizam homenagem a escritora de Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A escritora e professora Maria de Lourdes Osternach Pedroso, conhecida como Dona Lourdinha, recebeu o Certificado de Honra ao Mérito por sua contribuição à história e à cultura de Arapoti. A homenagem foi concedida pela Prefeitura e pela Câmara Municipal em cerimônia realizada no histórico Casarão do Jardim Ceres.

Autora de diversos livros e artigos, Dona Lourdinha é membra fundadora da Academia de Letras dos Campos Gerais, onde ocupa a cadeira 37. Também integra o Instituto Histórico-Geográfico e Etnográfico Paranaense e o Centro Cultural Professor Faris Antônio Michaele, além de ter atuado na organização do Museu dos Campos Gerais como técnica cultural da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Sua trajetória é marcada por relevantes serviços prestados à educação e à preservação da memória regional.

Entre as várias distinções recebidas ao longo da carreira, estão o Diploma de Reconhecimento Público da Câmara de Ponta Grossa e o Prêmio Rotary, concedido por destaque na área educacional. Em Arapoti, o prefeito Irani Barros e o presidente da Câmara, vereador Maicon Pot, entregaram a honraria à escritora, destacando o simbolismo do momento. “Esse reconhecimento reflete o carinho e a admiração do povo arapotiense pela história de vida e pelas contribuições de Dona Lourdinha à literatura, cultura e educação”, afirmou o prefeito.

Em seu discurso, Dona Lourdinha relembrou o papel das mulheres na construção de Arapoti e da região, mencionando figuras femininas que marcaram a história local pela coragem e pela dedicação à comunidade.

A escolha do Casarão do Jardim Ceres para a cerimônia teve valor simbólico. Primeira casa construída no município, o local foi lar da homenageada, e em seu jardim permanece a paineira plantada por seu pai no dia de seu nascimento, em 15 de setembro de 1940.

O evento contou com a presença de representantes da Academia de Letras dos Campos Gerais, como Sergio Monteiro Zan, Carlos Mendes Fontes Neto e Rafael Ponim, além do historiador Divair da Silva. A programação teve ainda apresentações da aluna Sarah e do Coral Clave de Prata.