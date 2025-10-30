13°C 19°C
Criminosos atiram contra carro e homem fica ferido no Norte Pioneiro

Crime aconteceu em plena luz do dia no Jardim Seminário em Cornélio Procópio

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
30/10/2025 às 10h26
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem ficou ferido após ser atingido por disparos de arma de fogo. O crime foi registrado na manhã desta quarta-feira (29) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. A vítima estava em um carro que foi cravado de tiros pelos criminosos.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo registrada na Rua Clarice Lispector no bairro Jardim Seminário. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que um carro Corsa Sedan havia sido cravado de tiros e o alvo seria a vítima que estava no interior do veículo. O homem que foi atingido pelos disparos já havia sido socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Não foram divulgadas maiores informações sobre seu quadro clínico.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionada a equipe da Polícia Civil para dar seguimento ao atendimento da ocorrência.

O caso segue sendo investigado.

