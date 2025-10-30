Estado e universidades estaduais discutem novas estratégias para a formação de professores

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná iniciou nesta quarta-feira (29), em Foz do Iguaçu, na região Oeste, um amplo debate sobre o futuro da formação de professores no Sistema Estadual de Ensino Superior. O Seminário Estadual de Coordenações de Cursos de Graduação do Paraná – Edição Licenciaturas reúne até sexta (31) os coordenadores dos 159 cursos das sete universidades estaduais voltados à preparação de docentes. O objetivo é elaborar estratégias para qualificar a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica.

Coordenada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), em parceria com Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), a iniciativa dá continuidade a um ciclo de debates estratégicos iniciado no ano passado com os cursos de bacharelado e tecnologias, direcionando agora as discussões para as licenciaturas. O intuito é promover um espaço de diálogo entre o governo e as instituições de ensino superior, a fim de aprimorar a gestão acadêmica e pedagógica dos cursos responsáveis pela formação dos futuros professores.

Além de coordenadores de curso, o encontro também reúne os sete pró-reitores de graduação e ensino das universidades, estabelecendo um ambiente propício para a integração entre a gestão operacional e as diretrizes pedagógicas. A ideia é que esse formato colaborativo contribua para elevar a qualidade das discussões sobre implementação de políticas institucionais voltadas para a modernização dos cursos de licenciatura.

Para o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, esse evento representa um espaço para o diálogo e a proposição coletiva de soluções voltadas ao fortalecimento da formação docente. “Este é um evento que traz para o diálogo os coordenadores dos cursos de licenciatura na perspectiva de discutir os desafios e identificar estratégias para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à formação de professores, promovendo a troca de experiências entre as universidades e o diálogo com as estruturas do Governo do Estado”, afirma.

Segundo o reitor da Unioeste, Alexandre Almeida Webber, a participação conjunta das universidades estaduais na programação do seminário reforça um compromisso coletivo com a educação de qualidade. “Este espaço de discussão consolida a atuação integrada das instituições estaduais de ensino superior, possibilitando o alinhamento de estratégias e a otimização de recursos para o fortalecimento dos cursos de licenciatura” destaca o reitor, que também preside a Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público (Apiesp).

A programação do evento inclui discussões sobre a valorização da carreira docente, a redução da evasão estudantil e a implementação de metodologias inovadoras de ensino. Especialistas e gestores educacionais de instituições de ensino superior de outros estados brasileiros participam de painéis temáticos que abordam desde documentos regulatórios até novas práticas pedagógicas alinhadas com as necessidades atuais da educação.

A professora Sandra Regina Mantovani Leite, coordenadora do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), destaca que a importância de fortalecer a formação docente e repensar estratégias que tornem os cursos de licenciatura mais atrativos. “Esse espaço de diálogo é muito importante porque permite compartilhar experiências entre as universidades, valorizar o trabalho dos coordenadores e pensar em caminhos que integrem ensino, pesquisa e extensão, ampliando a qualidade e a relevância social das licenciaturas”, salienta a docente.

Como resultado das discussões, os professores vão consolidar um plano de ações com propostas concretas, a partir de três eixos temáticos: atratividade dos cursos e acesso, políticas de permanência estudantil e gestão da aprendizagem. O documento orientará futuras iniciativas acadêmicas e políticas públicas para as licenciaturas, contribuindo para a formação de professores cada vez mais preparados para os desafios da educação.