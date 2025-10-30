Estado conhece experiências inovadoras de gestão pública com uso de Inteligência Artificial nos EUA

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Os secretários de Cidades, Guto Silva, e do Planejamento, Ulisses Maia, participaram nesta semana do Google Public Sector Summit, na capital dos Estados Unidos, Washington. O evento reúne líderes governamentais e especialistas globais em tecnologia e é palco estratégico para troca de informações para acelerar a transformação digital no Estado.

A missão paranaense acompanhou bons exemplos de gestão pública e inovações em Inteligência Artificial (IA), big data e computação em nuvem (cloud computing), ferramentas essenciais para a modernização administrativa e a eficiência dos serviços prestados ao cidadão.

Após reunião técnica inicial na sede do Google Cloud, onde os secretários estaduais, acompanhados do deputado estadual Soldado Adriano José, discutiram o fortalecimento da cooperação em áreas-chave, Guto Silva apresentou a palestra “A jornada do Paraná para se tornar o primeiro Estado de IA do Brasil”.

Durante a apresentação, ele destacou o Plano de Inteligência Artificial (IA) do Paraná, reconhecido pela própria Google como o mais avançado do Brasil, e as soluções que já foram integradas à administração pública estadual.

“Neste grande evento do Google, com líderes do mundo todo, tratamos de IA para o futuro da gestão pública. O Paraná é destaque nesse sentido, inclusive com parceria com o Google, porque já temos aplicações e pretendemos expandir as soluções para o dia a dia da população das cidades”, disse.

Guto Silva ressaltou que as soluções com IA já aplicadas pelo Governo do Estado focam na educação, com ferramentas que auxiliam na correção de redações e na leitura pelos alunos e em processos de recadastramento; além de já estarem sendo estudadas aplicações futuras em mobilidade urbana, com sincronização inteligente de semáforos, e em gestão ambiental.

Recentemente a Secretaria da Educação recebeu o prêmio ‘Secretaria Visionária da América Latina’, instituído pelo Google, que reconhece iniciativas inovadoras implementadas por meio da tecnologia na educação, bem como o uso estratégico de ferramentas digitais para apoio à aprendizagem.

O secretário de Planejamento, Ulisses Maia, citou que, em um cenário de rápidas transformações, a tecnologia é um insumo fundamental, tanto para modernizar a máquina pública quanto para qualificar as decisões de investimento e as políticas de longo prazo.

"Estamos aqui nos Estados Unidos para debater sobre tecnologia, mas sobretudo, para buscar soluções de Ia que possam ser incorporadas ao nosso dia a dia, melhorando a qualidade da entrega de serviços. A inovação é uma marca registrada do governo Ratinho Junior e o caminho mais rápido para um Estado mais eficiente e bem planejado", diz Ulisses Maia.

Nesta quarta-feira (29), os secretários conheceram diversos projetos, entre eles um que usa a Inteligência Artificial para facilitar o diagnóstico do câncer a partir de análises de imagens e vídeos.

Após os compromissos em Washington, a comitiva paranaense segue para Nova York, onde participará, na quinta-feira (30), da assinatura de uma Carta de Parceria entre o Governo do Paraná e o ONU-Habitat, agência da Organização das Nações Unidas dedicada ao desenvolvimento urbano sustentável.

A iniciativa marca o início da criação do Observatório de Cidades Inteligentes do Paraná, em parceria entre as universidades estaduais e as pastas de Cidades e de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), com suporte da Secretaria de Planejamento e em parceria com o Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social). O objetivo é fortalecer a gestão pública municipal, integrando dados, inovação e tecnologia para apoiar prefeitos e equipes técnicas na construção de cidades mais resilientes e sustentáveis.