14°C 25°C
Jaguariaíva, PR

Ratinho Junior vai se encontrar com Castro e coloca forças de segurança a disposição do Rio de Janeiro

Governador paranaense vai participar da comitiva de governadores que tem reunião marcada com o chefe do Executivo do Rio de Janeiro

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
29/10/2025 às 19h45
Ratinho Junior vai se encontrar com Castro e coloca forças de segurança a disposição do Rio de Janeiro
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra com G1

PARANÁ - O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, informou nesta quarta-feira (29) que o Estado colocou suas forças de segurança à disposição do Rio de Janeiro (RJ). A iniciativa ocorre em meio às consequências da megaoperação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha, que resultou na morte de 121 pessoas, sendo quatro policiais e 117 suspeitos, segundo informações da Secretaria de Polícia Civil do Rio. O Governo do Paraná confirmou que o governador Ratinho Junior integrará uma comitiva de governadores que seguirá para o Rio de Janeiro, onde será discutido um possível intercâmbio de recursos e cooperação entre estados para reforço na área da segurança pública.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

De acordo com Hudson Teixeira, o apoio foi oferecido após uma conversa direta com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Victor Santos. O gestor paranaense afirmou que colocou à disposição tanto o efetivo quanto materiais de suporte, mas o secretário fluminense teria sinalizado, inicialmente, que a ajuda não seria necessária. Hudson destacou que a situação enfrentada pelo Rio de Janeiro é complexa e exige retomada do controle territorial por parte do Estado.

“Lá é uma situação de tomada de território, onde o Estado não se fez presente em determinado momento e o território foi absorvido pelo crime organizado. É isso que eles estão tentando agora: retomar aquelas comunidades para que o Estado entre e realmente fique”, afirmou o secretário paranaense.

A megaoperação, deflagrada na terça-feira (28), é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. As ações envolveram forças estaduais e federais e tiveram como alvo o grupo criminoso Comando Vermelho, com o objetivo de enfraquecer o poder da facção em comunidades dominadas por ela.

A comitiva de governadores que seguirá ao Rio de Janeiro deve ser composta, além de Ratinho Junior, por Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; Mauro Mendes (União Brasil), do Mato Grosso; Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; e Eduardo Riedel (PP), do Mato Grosso do Sul. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), será representado pela vice-governadora Celina Leão (PP).

Segundo os chefes dos executivos estaduais, a comitiva está sendo organizada por Jorginho Mello. A decisão foi tomada durante uma reunião remota entre os governadores na manhã desta quarta-feira (29). Durante o encontro, eles também conversaram com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que lidera as ações de enfrentamento à criminalidade nas comunidades do estado.

Com a articulação entre estados, a expectativa é de que novas estratégias de cooperação em segurança pública sejam debatidas nas próximas semanas, especialmente diante da escalada de violência registrada no Rio e dos reflexos que ela pode gerar em outras regiões do país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Cerimônia no Palácio Iguaçu lança oficialmente a 3ª edição da Jornada BIM Paraná. Foto: Ari Dias/AEN
TECNOLOGIA Há 16 horas

Estado investe R$ 55 milhões para ampliar o uso de ferramentas inteligentes em obras

Emenda é destinada à terceira edição do BIM, metodologia digital de gestão de informações que cria um modelo virtual preciso, detalhado e multidisciplinar de uma edificação

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/ A Voz de Ibaiti..
POLÍTICA PARANAENSE Há 1 dia

Redução do IPVA aumenta emplacamentos e fomenta setor automotivo paranaense

Número de novos veículos aumentou mais de 34% com 77 mil novas unidades nos últimos três meses

 Áreas rurais, terrenos baldios e quintais de 15 municípios foram o foco do trabalho intensivo de captura. Foto: SESA-PR
FORÇA-TAREFA Há 3 dias

Saúde captura mais de 3 mil escorpiões em ações noturnas no Norte Pioneiro

Força-tarefa foi realizada nos municípios que integram a 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, a única do Estado a registrar mortes por picadas de escorpião neste ano

 Iniciativa entra em vigor a partir desta terça-feira (28). Foto: Felipe Henschel/AEN
RENEGOCIA PARANÁ Há 3 dias

Governo lança programa para renegociar dívidas com até 65% de desconto

Renegocia Paraná busca facilitar a regularização de débitos inscritos em dívida ativa, especialmente aqueles com baixa ou difícil recuperação

 Ratinho Junior destacou o grande volume de investimentos, que deve chegar a mais de R$ 60 bilhões. Foto: Eriksson Denk/AEN
OBRAS Há 6 dias

“Novas concessionárias vão investir R$ 7 bilhões por ano no Paraná”, afirma Ratinho Junior

Governador destaca o grande volume de investimentos a partir das concessões das rodovias, que deve chegar a mais de R$ 60 bilhões em obras e operação dos seis lotes concedidos

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados