Ratinho Junior vai se encontrar com Castro e coloca forças de segurança a disposição do Rio de Janeiro

Redação - Folha Extra com G1

PARANÁ - O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, informou nesta quarta-feira (29) que o Estado colocou suas forças de segurança à disposição do Rio de Janeiro (RJ). A iniciativa ocorre em meio às consequências da megaoperação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha, que resultou na morte de 121 pessoas, sendo quatro policiais e 117 suspeitos, segundo informações da Secretaria de Polícia Civil do Rio. O Governo do Paraná confirmou que o governador Ratinho Junior integrará uma comitiva de governadores que seguirá para o Rio de Janeiro, onde será discutido um possível intercâmbio de recursos e cooperação entre estados para reforço na área da segurança pública.

De acordo com Hudson Teixeira, o apoio foi oferecido após uma conversa direta com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Victor Santos. O gestor paranaense afirmou que colocou à disposição tanto o efetivo quanto materiais de suporte, mas o secretário fluminense teria sinalizado, inicialmente, que a ajuda não seria necessária. Hudson destacou que a situação enfrentada pelo Rio de Janeiro é complexa e exige retomada do controle territorial por parte do Estado.

“Lá é uma situação de tomada de território, onde o Estado não se fez presente em determinado momento e o território foi absorvido pelo crime organizado. É isso que eles estão tentando agora: retomar aquelas comunidades para que o Estado entre e realmente fique”, afirmou o secretário paranaense.

A megaoperação, deflagrada na terça-feira (28), é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. As ações envolveram forças estaduais e federais e tiveram como alvo o grupo criminoso Comando Vermelho, com o objetivo de enfraquecer o poder da facção em comunidades dominadas por ela.

A comitiva de governadores que seguirá ao Rio de Janeiro deve ser composta, além de Ratinho Junior, por Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; Mauro Mendes (União Brasil), do Mato Grosso; Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; e Eduardo Riedel (PP), do Mato Grosso do Sul. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), será representado pela vice-governadora Celina Leão (PP).

Segundo os chefes dos executivos estaduais, a comitiva está sendo organizada por Jorginho Mello. A decisão foi tomada durante uma reunião remota entre os governadores na manhã desta quarta-feira (29). Durante o encontro, eles também conversaram com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que lidera as ações de enfrentamento à criminalidade nas comunidades do estado.

Com a articulação entre estados, a expectativa é de que novas estratégias de cooperação em segurança pública sejam debatidas nas próximas semanas, especialmente diante da escalada de violência registrada no Rio e dos reflexos que ela pode gerar em outras regiões do país.