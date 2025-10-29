Jaguariaíva reforça investimentos em habitação, educação e infraestrutura urbana

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva informou que mantém em andamento diversos projetos de investimento em infraestrutura e desenvolvimento urbano. As ações contemplam áreas como habitação, educação e mobilidade, com obras que começaram no último ano e agora entram em fase de execução.

Entre os principais empreendimentos está a construção de 100 casas do programa Minha Casa, Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no bairro Portal do Sertão. O projeto tem como objetivo ampliar o acesso à moradia e beneficiar dezenas de famílias da cidade, fortalecendo a política habitacional local.

Na área da educação, o município investe na construção da Escola do Portal do Sertão, que conta com valor superior a R$ 8 milhões. O novo espaço educacional terá 12 salas de aula e estrutura projetada para atender à crescente demanda de estudantes da região. A unidade integra o conjunto de investimentos voltados à ampliação da rede municipal de ensino e à melhoria da infraestrutura educacional.

Também em andamento, as obras do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Tipo I, localizado no mesmo bairro, contam com investimento de R$ 4,6 milhões. O prédio terá área total de 1.491 metros quadrados, com ambientes planejados para o atendimento de crianças na primeira infância, reforçando o compromisso com a educação básica e o acolhimento infantil.

Na área viária, a Prefeitura executa a pavimentação do trecho da Estrada do Butiá, realizada em parceria com a Itaipu Binacional. A obra está em fase final e contempla 21.350 metros quadrados de extensão, incluindo reforço do subleito, base graduada, aplicação de tratamento superficial triplo (TST) e sinalização viária. O investimento total é de R$ 2,09 milhões.

Os projetos em andamento reforçam o papel de Jaguariaíva como um dos municípios que mais investem em infraestrutura na região dos Campos Gerais. Com foco em habitação, educação e mobilidade, as obras buscam atender às demandas da população e acompanhar o ritmo de crescimento urbano da cidade.