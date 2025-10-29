14°C 25°C
Jaguariaíva, PR

Mulher se engasga com pão enquanto dirige e é salva por policiais em Cornélio Procópio; veja o vídeo

Motorista conseguiu parar o carro a tempo e foi socorrida por agentes da PM; manobra de Heimlich impediu que o incidente terminasse em tragédia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM G1
29/10/2025 às 15h23 Atualizada em 29/10/2025 às 15h26
Mulher se engasga com pão enquanto dirige e é salva por policiais em Cornélio Procópio; veja o vídeo
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma mulher passou por um grande susto em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, ao se engasgar com um pedaço de pão enquanto dirigia pela Avenida 15 de Novembro. Mesmo em pânico e com dificuldade para respirar, ela conseguiu manter o controle do veículo e parar o carro próximo a viaturas da Polícia Militar (PM-PR), o que acabou salvando sua vida.

Câmeras de segurança registraram toda a cena, que mostra o momento em que o carro para bruscamente e os policiais percebem que há algo errado. De acordo com a PM, os agentes notaram que a motorista estava em apuros e correram para prestar socorro. Veja o vídeo abaixo

Rapidamente, eles retiraram a mulher do veículo e iniciaram a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros usada para desobstruir as vias respiratórias em casos de engasgo. Segundo o relato dos policiais, foram aplicados cinco movimentos na região abdominal da vítima até que o pedaço de pão fosse expelido.

Após o procedimento, a mulher conseguiu respirar normalmente e se recuperou do susto. Ela agradeceu aos agentes e recusou atendimento médico, afirmando que já estava bem e não apresentava mais nenhum sintoma.

O caso chamou atenção pela rapidez e eficiência da ação policial, além da calma da motorista em conseguir parar o carro antes que algo mais grave acontecesse. A PM destacou que a manobra de Heimlich foi essencial para salvar a vida da mulher e reforçou a importância de a população conhecer técnicas básicas de primeiros socorros, que podem fazer toda a diferença em situações de emergência.

As imagens do momento se espalharam nas redes sociais, onde internautas elogiaram a atitude dos policiais e a coragem da mulher em conseguir buscar ajuda mesmo em uma situação crítica. Muitos destacaram que, sem a presença das viaturas no local, o desfecho poderia ter sido trágico.

Apesar do susto, tudo terminou bem. A ação rápida dos agentes e a presença de espírito da motorista transformaram o que poderia ser uma tragédia em uma história de alívio e gratidão. O episódio serve de alerta sobre os riscos de comer ou beber enquanto dirige e reforça o valor do preparo em situações de emergência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 2 semanas

Mãe é espancada pela filha após pedir para ela arrumar um emprego

Crime aconteceu em Cornélio Procópio e vítima foi agredida com socos e chutes

 Pedras de gelo cobriram a cidade na última sexta-feira (10). Foto: Wagner Alexandre
TEMPORAL Há 2 semanas

Tempestade de granizo cobre Cornélio Procópio de gelo e ventos fortes causam prejuízos na cidade

Temporal atingiu a cidade na noite da última sexta-feira (10), destelhando casas e deixando as ruas cobertas de pedras de gelo e alagamentos

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 semanas

DER contrata empresa que vai realizar obra no trevo do Hospital Regional de Cornélio Procópio

Obra tem como objetivo melhorar o acesso ao Hospital Regional e a mobilidade no trecho urbano da rodovia com investimento total de R$ 14,6 milhões

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 4 semanas

Motorista atropela homem e foge sem prestar socorro

Caso aconteceu na cidade de Cornélio Procópio, na madrugada desta segunda-feira (29)

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 4 semanas

Suspeito que furtou Fusca no Norte Pioneiro morre em confronto com a PM

Veículo foi furtado em Cornélio Procópio e troca de tiros aconteceu na cidade de Londrina

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados