Mulher se engasga com pão enquanto dirige e é salva por policiais em Cornélio Procópio; veja o vídeo

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma mulher passou por um grande susto em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, ao se engasgar com um pedaço de pão enquanto dirigia pela Avenida 15 de Novembro. Mesmo em pânico e com dificuldade para respirar, ela conseguiu manter o controle do veículo e parar o carro próximo a viaturas da Polícia Militar (PM-PR), o que acabou salvando sua vida.

Câmeras de segurança registraram toda a cena, que mostra o momento em que o carro para bruscamente e os policiais percebem que há algo errado. De acordo com a PM, os agentes notaram que a motorista estava em apuros e correram para prestar socorro. Veja o vídeo abaixo

Rapidamente, eles retiraram a mulher do veículo e iniciaram a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros usada para desobstruir as vias respiratórias em casos de engasgo. Segundo o relato dos policiais, foram aplicados cinco movimentos na região abdominal da vítima até que o pedaço de pão fosse expelido.

Após o procedimento, a mulher conseguiu respirar normalmente e se recuperou do susto. Ela agradeceu aos agentes e recusou atendimento médico, afirmando que já estava bem e não apresentava mais nenhum sintoma.

O caso chamou atenção pela rapidez e eficiência da ação policial, além da calma da motorista em conseguir parar o carro antes que algo mais grave acontecesse. A PM destacou que a manobra de Heimlich foi essencial para salvar a vida da mulher e reforçou a importância de a população conhecer técnicas básicas de primeiros socorros, que podem fazer toda a diferença em situações de emergência.

As imagens do momento se espalharam nas redes sociais, onde internautas elogiaram a atitude dos policiais e a coragem da mulher em conseguir buscar ajuda mesmo em uma situação crítica. Muitos destacaram que, sem a presença das viaturas no local, o desfecho poderia ter sido trágico.

Apesar do susto, tudo terminou bem. A ação rápida dos agentes e a presença de espírito da motorista transformaram o que poderia ser uma tragédia em uma história de alívio e gratidão. O episódio serve de alerta sobre os riscos de comer ou beber enquanto dirige e reforça o valor do preparo em situações de emergência.