Empresa com unidade em Jaguariaíva vai construir a maior fábrica de celulose do mundo

Projeto Sucuriú da Arauco já está em fase de execução na cidade de Inocência, no Mato Grosso do Sul

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
29/10/2025 às 15h02
Empresa com unidade em Jaguariaíva vai construir a maior fábrica de celulose do mundo
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

BRASIL - Uma das maiores empresas de produção de papel e celulose do mundo, a Arauco, que tem unidade em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, está expandindo suas atividades em solo brasileiro com a construção da maior fábrica de celulose do mundo. O projeto que já está em andamento está sendo construído em Inocência, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a nova unidade da empresa deve ser a maior fábrica de celulose do mundo com previsão de capacidade de produção de 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano. A empresa afirma que o projeto Sacuriú é um dos mais sustentáveis do mundo contando com tecnologia de energia limpa e para reaproveitamento de resíduos. O investimento estimado para construção é de R$ 25 bilhões.

A construção da nova fábrica tem movimentado a economia da região de Inocência. O município tem pouco mais de oito mil habitantes e a expectativa é de que a fase construção da nova unidade gere cerca de 14 mil empregos. Além disso, na fase operacional, a unidade Sacuriú deve ofertar cerca de seis mil empregos diretos. Além disso, a necessidade de insumos e mão de obra devem movimentar outros setores da região.

A Arauco atua no setor de papel e celulose em diferentes regiões do país. Além da nova planta no Mato Grosso do Sul, a empresa também tem unidades no Rio Grande do Sul no Paraná. No estado paranaense uma das unidades da Arauco fica situada a cidade de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, sendo de grande importância e relevância para a economia do município.

