Prefeitura de Sengés realiza audiência pública sobre pavimentação da Estrada Rural Erva Doce

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Prefeitura de Sengés, nos Campos Gerais, realizará nesta quinta-feira (30), uma audiência pública para discutir o projeto de pavimentação da Estrada Rural Erva Doce e a formalização de convênio com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB). O encontro está marcado para as 14h, no Barracão da Assistência Social, localizado na Rua Vereador Basílio Costa, nº 309.

A iniciativa tem como objetivo apresentar aos moradores os detalhes técnicos e operacionais do projeto, além de garantir transparência no processo de implantação da obra. O evento é aberto a toda a população sengeana, com destaque para os proprietários lindeiros à estrada, que terão a oportunidade de acompanhar de perto as propostas e tirar dúvidas sobre a execução do pavimento.

A pavimentação da Estrada Erva Doce é considerada uma demanda antiga da região, que há anos enfrenta desafios relacionados à trafegabilidade, especialmente em períodos de chuva. Com o projeto, a administração municipal busca melhorar o acesso e promover maior segurança no deslocamento de moradores, produtores rurais e no escoamento da produção agrícola local.

Durante a audiência, serão apresentados os principais pontos do convênio a ser firmado entre o município e a SEAB, que prevê a parceria técnica para a execução da obra. O espaço também servirá para que a população possa contribuir com sugestões e manifestar opiniões sobre o planejamento da pavimentação, reforçando o caráter participativo do processo.

A Prefeitura destaca que a presença dos cidadãos é fundamental para o desenvolvimento de um projeto que reflita as reais necessidades da comunidade. A administração reforça o convite para que todos compareçam e participem ativamente das discussões, fortalecendo o diálogo entre o poder público e a população. “A participação dos moradores é essencial para construirmos juntos um projeto que atenda às necessidades da nossa comunidade”, destaca a prefeitura.

A audiência pública é um instrumento de transparência e participação social, essencial para a construção de políticas públicas eficientes e democráticas. Em Sengés, a proposta é que o encontro se torne um espaço de escuta e colaboração, contribuindo para que o projeto da Estrada Rural Erva Doce avance com o apoio e o consenso dos moradores locais.

No início deste mês, o município foi contemplado com R$ 10 milhões – emenda destinada pelo Governo do Estado para trabalhos que envolvem pavimentação e outros serviços -, no entanto, ainda não foram divulgadas informações que apontam se este valor como parte da pavimentação da Erva Doce.

O trecho que será pavimentado na estrada começa no final do calçamento em pedra irregular e vai até a entrada do Canion do Jaguaricatu, cerca de 13,5 quilômetros.