Motorista bêbado é preso após tentar atropelar mulher na PR092

Situação foi registrada no trecho da rodovia que passa pelo município de Arapoti

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
29/10/2025 às 12h08 Atualizada em 29/10/2025 às 12h17
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um motorista foi preso após tentar atropelar uma mulher na rodovia PR092 de propósito e ainda ser flagrado dirigindo bêbado. A situação foi registrada no início da noite desta terça-feira (28) no trecho da rodovia que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, por volta das 16h30 a equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem havia tentado atropelar uma mulher na rodovia PR092 região da Vila Romana. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi feita a abordagem do suspeito que estava embriagado. Em contato com a vítima, esta passou a relatar que estava indo embora para sua casa após um dia de serviço quando foi surpreendida pelo motorista que, do nada, tentou lhe atropelar de todas as formas. A mulher ainda contou que correu buscando ajuda em uma empresa enquanto o homem a seguia com o carro, relatando que também foi ameaçada de morte e não conhece o suspeito.

Diante da situação, o home foi preso em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante e tentativa de homicídio sendo encaminhado a delegacia da Polícia Civil. O teste do etilômetro resultou em 0,91 mg/L de álcool no sangue. Durante a abordagem, o suspeito ainda realizou ameaças contra os policiais. O veículo, apesar de não ter pendências administrativas, foi encaminhado ao pátio da PM.

Foto: Divulgação.
