Estado investe R$ 55 milhões para ampliar o uso de ferramentas inteligentes em obras

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Salão de Atos do Palácio Iguaçu foi palco na última segunda-feira (27) do lançamento oficial da 3ª edição da Jornada BIM Paraná: Presente e Futuro das Obras Públicas. A iniciativa busca a adoção da metodologia Building Information Modeling (BIM) ou Modelagem da Informação da Construção no Estado e a capacitação de servidores para que estejam aptos a elaborar, contratar e/ou fiscalizar estudos, projetos e obras utilizando essa ferramenta. Para esta terceira etapa do programa, foram anunciados R$ 55 milhões em investimentos e novas ações, como convênios e treinamentos.

O BIM é uma metodologia digital de gestão de informações que cria um modelo virtual preciso, detalhado e multidisciplinar de uma edificação ou infraestrutura, que contém não apenas a geometria tridimensional, mas também dados sobre cada elemento do projeto — materiais, custos, prazos de execução, especificações técnicas, desempenho energético, entre outros.

Ele proporciona às equipes técnicas maior precisão, eficiência e transparência na elaboração e execução de projetos, resultando em redução de desperdícios, otimização de recursos e economia aos cofres públicos. Desde que começou a ser implementado, dezenas de obras do Paraná já foram projetadas nessa metodologia.

“O Paraná foi pioneiro em colocar nos seus projetos uma modelagem que prevê a melhor execução com o menor tempo, com o bom uso do dinheiro público”, disse o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná e presidente do Comitê Gestor BIM, Sandro Alex. “E nós fizemos escola, trouxemos os municípios, outros órgãos, inclusive de fiscalização, e até outros estados para compartilhar desse conhecimento. Agora chegamos no terceiro ciclo muito confiantes de continuar esse trabalho”.

Como trunfo do sucesso da implantação desse sistema, Sandro Alex destacou a obra da Ponte de Guaratuba, totalmente planejada por meio do BIM. “Usando essa modelagem, estamos executando um grande pacote de obras e sendo exemplo até mesmo com uma obra emblemática: a ponte de Guaratuba. Ela está sendo construída com a modelagem BIM, que permite executar o serviço e saber exatamente o que está acontecendo a todo passo da construção. Os órgãos de controle têm melhor acompanhamento do valor que está sendo colocado naquela obra e o Estado tem um controle e uma eficiência”, destacou.

Esse projeto viário do Litoral rendeu ao Consórcio Nova Ponte a primeira indicação ao recém-criado selo ouro BIM Paraná, parceria da Frente Parlamentar BIM do Estado e do Comitê Gestor BIM. Nesta segunda-feira, o diretor de contrato, engenheiro Luciano Pizzatto, foi quem representou a empresa na homenagem simbólica de entrega do prêmio. A honraria tem o intuito de reconhecer projetos de qualidade realizados com essa metodologia.

Uma das grandes preocupações do Governo do Estado é não só disseminar a produção de projetos com a ferramenta, mas também levar o domínio dela para o máximo de profissionais. Uma das novidades reveladas durante o lançamento da 3ª edição da Jornada BIM Paraná foi da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti): uma pós-graduação para servidores públicos em uso do modelo BIM.

As aulas serão ministradas a distância, mas com práticas realizadas em polos nos municípios. A condução do projeto será da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e da Universidade Virtual do Paraná (UVPR), com apoio das demais universidades estaduais.

Dentro do investimento de R$ 55 milhões também está previsto o reforço dos Escritórios de Projetos Executivos de Engenharia e Arquitetura (Projetek). Nesses espaços, são elaborados projetos de obras públicas para municípios com menos de 30 mil habitantes, ao mesmo tempo em que engenheiros locais são treinados para a utilização da metodologia.

“É um investimento importante, mas é um investimento estruturante. Nós teremos, além do projeto em si que a gente entrega ao município, o maior legado do Projetek, é que nós estamos formando pessoas na prática, aprendendo com a mão na massa, fazendo projetos. Deixamos o legado das obras e de um grupo cada vez maior de pessoas qualificadas e capacitadas”, comentou o secretário da Seti, Aldo Bona.

O pacote de recursos apresentado vai ajudar ainda a tirar do papel o programa Construindo o Paraná Digital, voltado para a estruturação tecnológica e capacitação técnica das 19 associações de municípios. E a última iniciativa englobada nesse investimento milionário é bastante similar.

“Visa também a estruturação da infraestrutura tecnológica ou parque tecnológico das secretarias de Estado, com o ambiente comum de dados únicos, ou seja, um ambiente onde você centraliza a submissão dos projetos, as informações e a gestão de processos e softwares especialistas, como um software específico para o orçamento da obra”, explicou Lorraine Vacari, coordenadora da Estratégia BIM Paraná.

Durante o evento foram anunciadas diversas parcerias para promover ações conjuntas de fomento e implantação do BIM para melhoria na gestão de projetos e obras públicas. Uma cooperação técnica é entre o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Comitê Gestor BIM. Outras duas envolvem a Seil, com o CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) e com o CAU-PR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

Também está acertada uma parceria entre o Governo do Paraná e o Governo do Piauí. Um grupo de trabalho será formado entre a Seil e a Procuradoria-Geral do Estado para a publicação de modelos de editais para contratação de projetos públicos em BIM.

A Estratégia BIM Paraná é coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Logística por meio de seu Departamento de Gestão da Inovação para Planos, Projetos e Obras (DGI), com suas ações sendo implementadas pelo Comitê Gestor da Estratégia BIM Paraná, presidido pela Seil e composto ainda pelas secretarias das Cidades, Educação, Saúde, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Planejamento e Fazenda (Sefa), Casa Civil e Celepar. Informações e atualizações sobre o BIM Paraná estão disponíveis no portal BIMPR.

Estiveram no evento também João Carlos Ortega, chefe da Casa Civil; Alex Canziani, secretário da Inovação e Inteligência Artificial; Felipe Flessak, secretário interino das Cidades; Ivens Linhares, presidente do Tribunal de Contas do Paraná; o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos; Fábio Oliveira, deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar BIM do Estado; Fernando Furiatti, diretor-presidente do DER-PR; Luiz Fernando Garcia, diretor-presidente do Portos do Paraná; André Gonçalves, presidente da Ferroeste; Camila Mileke Scucato, superintendente executiva do Paranacidade; Santin Roveda, diretor-presidente do Detran-PR; o superintendente geral de Governança de Serviços e Dados, Leandro Moura; entre outras autoridades.