Mutirão de empregos em Jaguariaíva encaminhou mais de 200 pessoas ao mercado de trabalho

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio (SEMIC) e da Agência do Trabalhador, promoveu nesta quarta-feira (22) o "Mutirão do Emprego" na Praça Getúlio Vargas, oferecendo mais de 200 oportunidades de trabalho em parceria com 17 empresas da região. O evento contou com grande adesão de pessoas em busca de recolocação no mercado de trabalho.

As vagas disponíveis abrangeram diversos setores, incluindo construção civil, supermercados, reflorestamento, indústria do papel, transporte, mecânica e serviços administrativos. Entre as empresas participantes, uma granja consolidada de Carambeí enviou equipe de recursos humanos para selecionar 45 trabalhadores, com início previsto para novembro, quando a unidade começará a produzir ovos férteis destinados ao processamento agroindustrial em Jaguariaíva.

O evento também contemplou políticas de inclusão e diversidade, com empresas abrindo oportunidades para pessoas que enfrentam maiores barreiras no mercado de trabalho, independentemente de idade, cor da pele, etnia, orientação sexual ou deficiência. Segundo a Secretaria de Indústria e Comércio, a iniciativa busca ampliar o acesso de diferentes perfis de trabalhadores a oportunidades formais de emprego, fortalecendo a integração entre empresas e a comunidade.

Esta não foi a primeira ação da Agência do Trabalhador em Jaguariaíva. Em setembro, uma edição semelhante do Mutirão de Empregos, realizada em parceria com um atacadista recém-chegado à cidade, ofereceu também 200 vagas, incluindo operadores de empilhadeira, motoristas, cozinheiros, operadores de caixa e serviços gerais. Os selecionados passaram por treinamento e iniciarão suas atividades em breve, acompanhando a abertura da empresa.

O prefeito Juca Sloboda destacou que ações que aproximam empresas e trabalhadores têm se mostrado positivas e que novas edições do Mutirão do Emprego devem ocorrer no município. A iniciativa é parte de estratégias para fortalecer a retomada da atividade econômica local e apoiar trabalhadores afetados pelo desemprego, em especial após impactos da alta de tarifas de importação sobre a indústria madeireira de Jaguariaíva.

O Mutirão do Emprego reforça o papel do município como facilitador da geração de empregos e do fortalecimento do mercado de trabalho regional, promovendo oportunidades em diferentes setores e contribuindo para a inclusão social.