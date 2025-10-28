Redução do IPVA aumenta emplacamentos e fomenta setor automotivo paranaense

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - O número de veículos emplacados no Paraná aumentou 34,2% nos dois meses seguintes ao anúncio da redução da alíquota do IPVA, em comparação com o mesmo período de 2024. Desde 20 de agosto, mais de 77 mil novos veículos foram registrados no Estado, quase 20 mil a mais que no mesmo intervalo do ano anterior, segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

O crescimento ocorre após o anúncio feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior da redução da alíquota do imposto de 3,5% para 1,9% sobre o valor venal dos veículos. A medida, divulgada em 20 de agosto e consolidada com a sanção da Lei nº 22.645/2025 em 23 de setembro, garante o novo percentual a partir de janeiro de 2026, tornando o Paraná o estado com o IPVA mais baixo do País.

De acordo com o governo estadual, a mudança beneficia cerca de 3,4 milhões de proprietários, o equivalente a 83% da frota tributada. Com a nova alíquota, um veículo avaliado em R$ 50 mil, que hoje paga R$ 1.750 de imposto, passará a pagar R$ 950, gerando uma economia anual de R$ 800. Mais de 68% dos automóveis registrados no Estado se enquadram nessa faixa de valor. A legislação mantém a isenção para motocicletas de até 170 cilindradas, implementada em 2024, que já contempla mais de 732 mil proprietários.

Para o Detran-PR, o aumento dos registros reflete a confiança de consumidores e empresas na economia estadual e o fortalecimento do setor automotivo. Segundo o diretor-presidente da autarquia, Santin Roveda, a redução do IPVA estimula o mercado e facilita o acesso a veículos novos.

O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Paraná (Sincodiv-PR) também aponta que a expectativa de menor carga tributária já impulsiona as vendas e o emplacamento de novas frotas, com impacto positivo no faturamento das concessionárias e na geração de empregos.

O governo estadual afirma que o crescimento dos emplacamentos reforça a sustentabilidade fiscal da medida, já que o aumento na base de veículos registrados ajuda a compensar a redução da alíquota. A partir de 2026, a multa por atraso no pagamento do IPVA passará de 10% para 20%, mantendo-se a cobrança diária de 0,33% ao dia acrescida de juros da taxa Selic.