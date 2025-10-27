15°C 18°C
Prefeito de Sengés é destaque no Prêmio Prefeito Inovador 2025

Gerson Nunes foi reconhecido por implementar soluções tecnológicas que modernizam a gestão municipal e ampliam serviços à população

Por: Marcelo Aguiar
27/10/2025 às 16h26
Prefeito de Sengés é destaque no Prêmio Prefeito Inovador 2025
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SENGÉS - O prefeito Gerson Nunes, de Sengés, foi um dos gestores homenageados com o título de “Prefeito Inovador 2025”, concedido pela Rede Cidade Digital (RCD) durante o 10º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado nos dias 23 e 24 de outubro no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais (PR).

O reconhecimento da Rede Cidade Digital contempla prefeitos que adotam soluções tecnológicas e ferramentas de inovação na gestão pública municipal para aprimorar serviços, promover eficiência, ampliar a conectividade e modernizar a administração.

Além de Gerson Nunes, também foram premiados os prefeitos e prefeitas Dayane Sovinski (Imbaú), Elizabeth Schmidt (Ponta Grossa), Henrique Carneiro (Piraí do Sul), Altamir Sanson (Palmeira), Reinaldo Cardoso (Castro) e Rita Araújo (Telêmaco Borba), todos da região dos Campos Gerais. A iniciativa reforça o protagonismo regional na adoção de boas práticas voltadas à inovação pública e à transformação digital.

Durante o congresso, os participantes acompanharam painéis temáticos, feira tecnológica e mostra de casos de sucesso em municípios paranaenses, com destaque para cidades médias e pequenas que estão se adaptando à era digital. A programação apresentou soluções voltadas para conectividade, serviços públicos online, governança de dados e modernização de processos administrativos.

Para o prefeito Gerson Nunes e para o município de Sengés, o prêmio representa o reconhecimento de uma trajetória de investimentos na incorporação da tecnologia à gestão pública — um diferencial em um contexto em que as administrações municipais buscam oferecer serviços mais ágeis, acessíveis e eficientes à população.

A Rede Cidade Digital realiza anualmente um levantamento das administrações municipais de todo o estado para identificar iniciativas concretas de inovação e os impactos gerados na gestão pública. Os municípios premiados figuram entre aqueles que demonstram investimento em infraestrutura digital, transparência apoiada em tecnologia e desenvolvimento de projetos que ampliam a participação cidadã.

Com o reconhecimento, Sengés e os demais municípios da região dos Campos Gerais passam a integrar um grupo de gestões municipais que se destacam no Paraná por utilizar a tecnologia como ferramenta estratégica para o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade dos serviços públicos.

