15°C 18°C
Jaguariaíva, PR

Venda de carro termina com homem espancado em Wenceslau Braz

Linchamento aconteceu as margens da rodovia PR092 e suspeitos foram presos, vítima foi parar no hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
27/10/2025 às 16h00
Venda de carro termina com homem espancado em Wenceslau Braz
Foto: Arquivo - Folha Extra

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Uma negociação de um carro virou caso de polícia neste fim de semana no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Um homem acabou sendo espancado e foi parar no hospital enquanto os suspeitos de promover o linchamento foram presos.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam a informação de que um homem estava sendo agredido as margens da rodovia PR092 na altura do km 250. Diante da informação, os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com uma pessoa caída no acostamento enquanto dois homens a agrediam. A equipe realizou a abordagem e os suspeitos deitaram no chão, mas um deles resistiu as ordens sendo algemado e preso. Durante a averiguação, foi constatado que a confusão foi motivada pela negociação de um veículo com irregularidades.

Com isso, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Caridade São Sebastião com ferimentos graves. Já os outros envolvidos passaram por exames e foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. O veículo também foi apreendido por apresentar pendências administrativas.

O caso deve ser investigado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 15 horas

Suspeito furta carro durante “Test Drive” e acaba preso em Wenceslau Braz

Veículo foi levado do proprietário em Piraí do Sul e suspeito disse que havia comprado o carro, mas foi parar na delegacia

 Festa reuniu cerca de 500 crianças, além de pais e responsáveis que também estiveram no local. Foto: Divulgação
FESTA E ALEGRIA Há 4 dias

Festa das Crianças do Centro Espírita reúne alegria e solidariedade em Wenceslau Braz

Evento aconteceu no último domingo (19), e reuniu cerca de 500 crianças em uma tarde marcada por sorrisos, brincadeiras e diversão

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
WENCESLAU BRAZ Há 4 dias

Idoso é encontrado morto dentro de casa em Wenceslau Braz

Polícia investiga possível homicídio ou latrocínio

Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 5 dias

Polícia Militar realiza operação de trânsito em Wenceslau Braz

Ações tiveram como objetivo coibir infrações e garantir a segurança de motoristas e pedestres

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 5 dias

Polícia cumpre mandados em Wenceslau Braz contra quadrilha que desvia e adultera fertilizantes

Operação também foi deflagrada nas cidades de Curitiba e Cascavel e uma carga adulterada foi pega em flagrante

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados