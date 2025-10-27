Venda de carro termina com homem espancado em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Uma negociação de um carro virou caso de polícia neste fim de semana no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Um homem acabou sendo espancado e foi parar no hospital enquanto os suspeitos de promover o linchamento foram presos.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam a informação de que um homem estava sendo agredido as margens da rodovia PR092 na altura do km 250. Diante da informação, os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com uma pessoa caída no acostamento enquanto dois homens a agrediam. A equipe realizou a abordagem e os suspeitos deitaram no chão, mas um deles resistiu as ordens sendo algemado e preso. Durante a averiguação, foi constatado que a confusão foi motivada pela negociação de um veículo com irregularidades.

Com isso, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Caridade São Sebastião com ferimentos graves. Já os outros envolvidos passaram por exames e foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. O veículo também foi apreendido por apresentar pendências administrativas.

O caso deve ser investigado.