Suspeito furta carro durante “Test Drive” e acaba preso em Wenceslau Braz

Veículo foi levado do proprietário em Piraí do Sul e suspeito disse que havia comprado o carro, mas foi parar na delegacia

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
27/10/2025 às 14h06 Atualizada em 27/10/2025 às 14h23
Foto: Divulgação.

WENCESLAU BRAZ - Um homem foi preso na tarde do último sábado (25) em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, em posse de um carro furtado. Segundo a vítima, o homem pegou o veículo em Piraí do Sul para dar uma volta e testar, mas sumiu com o carro. Já o suspeito disse que comprou o carro, mas mesmo assim foi parar na delegacia.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de furto de veículo em Piraí do Sul. Em contato com a vítima, esta relatou que um homem acompanhado de uma mulher e uma criança estiveram em sua casa para comprar o veículo e o suspeito saiu para dar uma volta, mas não retornou com o carro.

Com isso, os policiais deram início as diligências e, ao verificar a documentação de um outro carro utilizado pelo suspeito para ir até o local da compra, levantaram que este estava registrado em uma residência em Wenceslau Braz. As equipes brazenses foram comunicadas sobre a situação e foram até o endereço informado e encontraram o veículo furtado na garagem da residência.

Em contato com o suspeito, este relatou que comprou o veículo que estava anunciado em uma rede social e chegou a apresentar supostos comprovantes de pagamento. Apesar disso, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com o veículo recuperado para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

