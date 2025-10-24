10°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Juca Sloboda corta o próprio salário em 20% para equilibrar as contas do município

Prefeito destacou que a iniciativa faz parte da gestão financeira e responsabilidade com o dinheiro público; secretários e vice-prefeito também terão redução no salário

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
24/10/2025 às 17h09
Prefeito também anunciou redução no salário do vice-prefeito e de secretários. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - O prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda, anunciou uma série de medidas para equilibrar as contas do município e cortar gastos, garantindo a responsabilidade de sua gestão com o dinheiro público. Entre as principais medidas estão a redução do próprio salário e de outros funcionários da prefeitura. As medidas foram anunciadas pelo prefeito na última segunda-feira (20).

Ao lado do vice-prefeito Reginaldo Cheirubim, Juca divulgou as decisões da prefeitura em suas redes sociais, afirmando que a administração está “cortando na própria carne” para garantir o equilíbrio financeiro do município e manter as contas em dia – para que isso aconteça, uma das primeiras ações é a redução no seu salário, do vice e também dos secretários que compõem a atual gestão.

Segundo o que disse Juca, o seu salário será reduzido em 20%, enquanto o vice-prefeito, secretários municipais e cargos comissionados terão redução de 10%. Além disso, o prefeito também afirmou que diárias, horas extras e outras despesas administrativas também sofrerão cortes. Ele também determinou um controle rigoroso de gastos com combustíveis, materiais de expediente, telefonia, internet e contratos de prestação de serviços.

A decisão foi tomada após um diagnóstico preocupante da situação financeira do município, que pode impedir trabalhos, obras e melhorias futuras que contam com apoio do Governo do Estado. “Só em empréstimos, Jaguariaíva paga cerca de R$ 925 mil por mês, sendo a maior parte referente a contratos da gestão anterior. Além disso, há uma dívida mensal de R$ 576 mil com o Instituto de Previdência (IPAS) e R$ 353 mil em precatórios”, explicou o prefeito.

Reginaldo Cheirubim ainda ressaltou o impacto dos subsídios ao transporte coletivo, que somam R$ 243 mil por mês, além da queda de arrecadação de aproximadamente R$ 1,5 milhão devido à redução da atividade econômica. A previsão para 2026 também preocupa a administração. Com as mudanças no Imposto de Renda e no IPVA, Jaguariaíva deve perder cerca de R$ 4 milhões por ano em receitas.

“Precisamos ajustar as contas agora para garantir que o município continue recebendo recursos e possa realizar obras com repasses a fundo perdido do Governo do Estado e da União”, destacou Sloboda.

O prefeito afirmou ainda que pretende evitar novos financiamentos durante o mandato e seguir com uma gestão responsável. “Lamentamos ter que reduzir salários e gratificações, mas é necessário para colocar a casa em ordem e manter Jaguariaíva no rumo certo”, concluiu.

Foto: Divulgação.
