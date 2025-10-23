10°C 25°C
Idoso é encontrado morto dentro de casa em Wenceslau Braz

Polícia investiga possível homicídio ou latrocínio

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
23/10/2025 às 20h23 Atualizada em 23/10/2025 às 20h36
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um idoso de 80 anos foi encontrado morto dentro da própria casa, na tarde desta quinta-feira (23), em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. O caso ocorreu na Vila Formosa e, segundo informações apuradas pela Folha, os indícios iniciais descartam a hipótese de suicídio, apontando para um possível crime. 

De acordo com as primeiras informações, a Polícia Militar foi acionada por volta das 13h, após moradores perceberem que algo estava errado. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o homem já sem vida. 

Segundo apurações da reportagem, o idoso morava sozinho próximo à Clínica da Mulher e foi encontrado pela própria família.

Fontes ouvidas pela Folha relatam que os sinais no local levantam suspeitas de homicídio ou latrocínio — roubo seguido de morte.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), que vai determinar a causa exata da morte. A Polícia Civil instaurou um inquérito e deve ouvir testemunhas nos próximos dias. 

Mais informações serão divulgadas conforme o avanço das investigações. 

