Idoso é encontrado morto dentro de casa em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um idoso de 80 anos foi encontrado morto dentro da própria casa, na tarde desta quinta-feira (23), em Wenceslau Braz , no Norte Pioneiro. O caso ocorreu na Vila Formosa e, segundo informações apuradas pela Folha, os indícios iniciais descartam a hipótese de suicídio, apontando para um possível crime.

De acordo com as primeiras informações, a Polícia Militar foi acionada por volta das 13h, após moradores perceberem que algo estava errado. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o homem já sem vida.

Segundo apurações da reportagem, o idoso morava sozinho próximo à Clínica da Mulher e foi encontrado pela própria família.