Norte Pioneiro vai receber soro Antiescorpiônico após aumento de acidentes com escorpião

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O governo do Paraná, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SESA), está organizando a distribuição de soro antiescorpiônico para as Regionais de Saúde do Norte Pioneiro. A ação de urgência foi adotada devido ao aumento dos acidentes com escorpião na região nos últimos meses. Neste ano, o Paraná já registrou três óbitos por picada de escorpião, todos no Norte Pioneiro.

Nos últimos meses, o número de casos de acidentes com picadas de escorpião tem aumentado drasticamente na região, principalmente no município de Cambará onde já foram registradas mortes de duas crianças. Além disso, também houve um óbito de uma menina de quatro anos na cidade de Jacarezinho.

Com isso, o governo do Paraná, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, reforçou as ações de combate aos escorpiões com operações de prevenção realizadas em Cambará, local com maior índice de ocorrências e número de escorpiões.

Além disso, também foi confirmado que a SESA irá reforçar a distribuição de soro Antiescorpiônico para as regionais de Saúde do Norte Pioneiro. Há ainda a intenção de encaminhar o soro para os municípios onde há maior incidência do animal, como as cidades de Cambará, Andirá, Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré.