10°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Norte Pioneiro vai receber soro Antiescorpiônico após aumento de acidentes com escorpião

Antidoto para o veneno do animal deve ser encaminhado as regionais de Saúde e, posteriormente, aos municípios onde há mais ocorrências

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/10/2025 às 15h38 Atualizada em 23/10/2025 às 15h42
Norte Pioneiro vai receber soro Antiescorpiônico após aumento de acidentes com escorpião
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O governo do Paraná, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SESA), está organizando a distribuição de soro antiescorpiônico para as Regionais de Saúde do Norte Pioneiro. A ação de urgência foi adotada devido ao aumento dos acidentes com escorpião na região nos últimos meses. Neste ano, o Paraná já registrou três óbitos por picada de escorpião, todos no Norte Pioneiro.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

Nos últimos meses, o número de casos de acidentes com picadas de escorpião tem aumentado drasticamente na região, principalmente no município de Cambará onde já foram registradas mortes de duas crianças. Além disso, também houve um óbito de uma menina de quatro anos na cidade de Jacarezinho.

Com isso, o governo do Paraná, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, reforçou as ações de combate aos escorpiões com operações de prevenção realizadas em Cambará, local com maior índice de ocorrências e número de escorpiões.

Além disso, também foi confirmado que a SESA irá reforçar a distribuição de soro Antiescorpiônico para as regionais de Saúde do Norte Pioneiro. Há ainda a intenção de encaminhar o soro para os municípios onde há maior incidência do animal, como as cidades de Cambará, Andirá, Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 4 horas

Município da região é contemplado com Unidade Mista de Saúde do Governo do Estado

Nova Fátima faz parte de um grupo de 21 cidades que estão recebendo as instalações para melhorar o atendimento a população

 Participação do secretário reflete o compromisso do governo paranaense com a modernização da gestão pública. Foto: AEN
FÓRUM INTERNACIONAL Há 7 horas

Guto Silva representará o Estado em eventos do Google e da ONU nos EUA

Presença do secretário consolida o Paraná como um dos estados brasileiros mais alinhados às discussões globais sobre cidades inteligentes, dados e inteligência artificial para políticas públicas

 Objetivo é garantir autonomia e segurança financeira para que as vítimas possam se afastar do ambiente de agressão. Foto: Geraldo Bubniak/AEN
ASSISTÊNCIA Há 11 horas

Ratinho Junior regulamenta auxílio social para mulheres vítimas de violência

Valor corresponde a meio salário-mínimo nacional e pode ser acrescido em caso de filhos pequenos, gravidez, lactação ou dependentes com deficiência

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
PARANÁ Há 11 horas

Saúde confirma mais duas mortes por intoxicação por metanol no Paraná

Duas vítimas faleceram nesta quarta-feira (22), sendo uma mulher de 41 anos e um homem de 43; este é o terceiro óbito por intoxicação no Estado

 Programação do Verão Maior 2026 foi anunciada nesta terça-feira (21) em Curitiba. Foto: Jonathan Campos/AEN
VERÃO MAIOR 2026 Há 1 dia

Governo anuncia superprodução do Verão Maior 2026 com atrações nacionais e internacionais

Evento terá 39 shows gratuitos em Matinhos e Pontal do Paraná, incluindo nomes como Alok, Ana Castela, Raça Negra, Gipsy Kings e Inner Circle

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados