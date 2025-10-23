Acidente entre dois caminhões interdita parcialmente a PR092

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (23) na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem, a colisão envolveu dois caminhões no acesso a um viaduto que cruza a rodovia. Com a violência do impacto, um dos caminhões chegou a tombar sobre a rodovia.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da concessionária que administra o trecho estão no local prestando atendimento a ocorrência. Até o momento, não foram divulgadas maiores informações sobre vítimas.

Devido ao acidente, a rodovia foi parcialmente interditada e há lentidão em ambos os sentidos de trafego.