Guto Silva representará o Estado em eventos do Google e da ONU nos EUA

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O secretário estadual das Cidades do Paraná, Guto Silva, vai representar o estado em um fórum de alto nível internacional em Washington (EUA): o Google Public Sector Summit. O evento, que começa na próxima segunda-feira (27), reunirá lideranças governamentais e profissionais de Tecnologia da Informação com foco em inovação no setor público.

A presença do secretário consolida o Paraná como um dos estados brasileiros mais alinhados às discussões globais sobre cidades inteligentes, dados e inteligência artificial aplicados a políticas públicas. Sua participação reflete o compromisso do governo paranaense com a modernização da gestão pública, a adoção de tecnologia para melhorar políticas urbanas e com a articulação institucional necessária para captar inovações que possam ser aplicadas no contexto paranaense.

Segundo Guto Silva, o principal atrativo desse evento promovido pelo Google é a possibilidade de estabelecer contatos com outros líderes governamentais para troca de experiências e boas práticas. “Mas também vamos explorar soluções tecnológicas que possam ser adaptadas ao contexto paranaense, como uso de Inteligência Artificial (IA) em gestão de trânsito, serviços urbanos, segurança e atendimento ao cidadão.”

Além de buscar parcerias ou captações de recursos para projetos de infraestrutura, mobilidade, habitação ou serviços básicos com tecnologia de ponta, Guto Silva pretende apresentar a experiência do Paraná, fortalecendo a percepção de que o Estado está integrado em dinâmicas globais de inovação governamental e oferecendo as boas práticas do modelo de gestão paranaense para replicar em outras localidades.

Os organizadores defendem que esse tipo de cúpula internacional pode impulsionar políticas locais de modernização administrativa, promover a eficiência no uso de recursos públicos, abrir espaço para cooperação internacional e facilitar acesso a tecnologias que elevam o padrão de serviços em áreas urbanas e rurais.

Evento acontece na próxima semana e Guto Silva será um dos palestrantes do painel de abertura. Foto: AEN

O Google Public Sector Summit acontece durante os dias 28 e 29 e Guto Silva será um dos palestrantes do painel de abertura, mas antes, no dia 27, participará de uma reunião prévia na sede do Google Cloud para alinhar as frentes de trabalho e fortalecer a cooperação entre o Governo do Paraná e o Google Cloud, especialmente nas áreas de inovação, IA e transformação digital na gestão pública.

Depois de Washington, Guto Silva cumpre agenda em Nova Iorque, na ONU, no dia 30, quando assinará uma Carta de Parceria, objetivando a prática de cooperação entre a Secid e o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, o ONU-Habitat. Essa parceria, entre o Governo do Paraná e a agência da ONU, servirá também como uma base de apoio para a criação do Observatório de Cidades Inteligentes do Paraná, uma iniciativa da Secid e da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e que reúne ainda as universidades estaduais do Paraná.

O projeto tem como foco fortalecer a gestão pública municipal por meio de dados, tecnologia e inovação, oferecendo ferramentas e indicadores que auxiliem prefeitos, gestores e técnicos no planejamento urbano sustentável. A proposta é transformar informações em inteligência pública, orientando decisões em áreas como mobilidade, meio ambiente, habitação, infraestrutura e inclusão social.