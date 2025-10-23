Polícia Militar realiza operação de trânsito em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A equipe da Polícia Militar realizou nesta quarta-feira (22) uma operação de fiscalização de trânsito no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. De acordo com a corporação, a ação teve como objetivo coibir infrações e garantir a segurança de motoristas e pedestres.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, as ações foram realizadas de forma estratégica e em locais onde há maior movimentação de veículos. Durante a ação, foram verificados documentos, registros e irregularidades administrativas, além da verificação de itens obrigatórios e documentação dos condutores.

Outro foco da operação foram os motoristas que dirigem embriagados e também motos com o escapamento barulhento, situação que tem causado perturbação entre a população.

Ainda de acordo com a PM, as ações devem continuar nos próximos dias em Wenceslau Braz e também em outros municípios da região.