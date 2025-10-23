10°C 24°C
Sengés realiza 1ª Night Run com esporte, cultura e lazer neste sábado

Evento acontece na Praça Anselmo Jorge a partir das 19h30 com Feira da Lua e show ao vivo com a Banda 7 Níqueis

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
23/10/2025 às 13h18
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - A cidade de Sengés, nos Campos Gerais, se prepara para um sábado especial com a realização da 1ª Sengés Night Run, evento que une esporte, lazer e cultura, oferecendo uma experiência diferenciada tanto para moradores quanto para turistas. A corrida acontece neste sábado, dia 25 de outubro, com largada e chegada na Praça Anselmo Jorge, a partir das 19h30.

Com um percurso de 5 quilômetros, a prova será disputada pela primeira vez no período noturno, trazendo uma nova rota pelas ruas da cidade. A proposta é fortalecer o turismo local e incentivar a permanência dos visitantes por mais tempo em Sengés.

“De manhã ficava muito corrido. Essa proposta para a noite permite que as pessoas fiquem mais tempo na cidade e, quem sabe, no outro dia conheçam nossos espaços”, explicou Luciano Ribeiro da Cruz Junior, diretor do Departamento de Cultura, Esporte e Turismo de Sengés.

A competição contará com premiação para os primeiros colocados em diversas categorias, valorizando atletas de todas as idades e níveis. Serão distribuídos cerca de 80 troféus e medalhas para os 200 primeiros colocados de cada categoria, reforçando o caráter inclusivo e comunitário do evento.

Além da corrida, o público poderá aproveitar a tradicional Feira da Lua, que será realizada também na Praça Anselmo Jorge. O espaço contará com música ao vivo, gastronomia e opções de lazer para toda a família. A banda 7 Níqueis será uma das atrações da noite, garantindo animação antes e depois da corrida.

A organização destaca que a Sengés Night Run é mais do que uma competição esportiva: trata-se de um evento voltado à integração entre esporte, cultura e lazer, com foco no fortalecimento da economia e do turismo local. A expectativa é de que a corrida se consolide e passe a integrar o calendário oficial de eventos do município nos próximos anos.

Inicialmente, o evento estava previsto para ocorrer no último sábado (18), mas foi adiado devido às condições climáticas desfavoráveis, com o objetivo de garantir a segurança dos participantes e de toda a equipe envolvida na organização.

Com a nova data e a promessa de uma noite repleta de energia, música e boas experiências, Sengés se prepara para receber atletas e visitantes em um evento que celebra o espírito esportivo e o orgulho local.

