Polícia cumpre mandados em Wenceslau Braz contra quadrilha que desvia e adultera fertilizantes

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A equipe da Polícia Civil cumpriu 13 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada em desvio e adulteração de fertilizantes. A ação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (23) em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, além de Curitiba e Cascavel.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PCPR, a ação teve como objetivo de desmantelar uma quadrilha que desvia e adultera fertilizantes gerando prejuízos aos produtores rurais impactando a produtividade agrícola.

Após o andamento das investigações que começaram em novembro do ano passado, a Justiça expediu 13 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos pelas equipes da Polícia Civil. Em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba, os agentes prenderam cinco pessoas em um barracão clandestino. No local, os policiais flagraram o insumo sendo adulterado. O dono do barracão ainda tentou subornar as equipes oferecendo R$ 150 mil.

Simultaneamente, outra equipe da PC cumpriu mandados na cidade de Wenceslau Braz, para onde parte da carga adulterada havia sido transportada. O motorista foi flagrado com um caminhão carregado com fertilizantes e, após análises, foi confirmado que o produtor havia sido adulterado.

Durante a operação, os policiais também prenderam um indivíduo apontado como responsável por gerar notas frias para o transporte das cargas. O grupo ainda contava com três motoristas e dois indivíduos que adulteravam as cargas.