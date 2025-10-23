10°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Polícia cumpre mandados em Wenceslau Braz contra quadrilha que desvia e adultera fertilizantes

Operação também foi deflagrada nas cidades de Curitiba e Cascavel e uma carga adulterada foi pega em flagrante

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/10/2025 às 12h38
Polícia cumpre mandados em Wenceslau Braz contra quadrilha que desvia e adultera fertilizantes
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A equipe da Polícia Civil cumpriu 13 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada em desvio e adulteração de fertilizantes. A ação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (23) em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, além de Curitiba e Cascavel.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PCPR, a ação teve como objetivo de desmantelar uma quadrilha que desvia e adultera fertilizantes gerando prejuízos aos produtores rurais impactando a produtividade agrícola.

Após o andamento das investigações que começaram em novembro do ano passado, a Justiça expediu 13 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos pelas equipes da Polícia Civil. Em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba, os agentes prenderam cinco pessoas em um barracão clandestino. No local, os policiais flagraram o insumo sendo adulterado. O dono do barracão ainda tentou subornar as equipes oferecendo R$ 150 mil.

Simultaneamente, outra equipe da PC cumpriu mandados na cidade de Wenceslau Braz, para onde parte da carga adulterada havia sido transportada. O motorista foi flagrado com um caminhão carregado com fertilizantes e, após análises, foi confirmado que o produtor havia sido adulterado.

Durante a operação, os policiais também prenderam um indivíduo apontado como responsável por gerar notas frias para o transporte das cargas. O grupo ainda contava com três motoristas e dois indivíduos que adulteravam as cargas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 7 horas

Polícia Militar realiza operação de trânsito em Wenceslau Braz

Ações tiveram como objetivo coibir infrações e garantir a segurança de motoristas e pedestres

 Celso e Fabiana, proprietários da Center, oficializaram a abertura da unidade. Foto: Folha Extra
UNIDADE INAUGURADA Há 2 dias

Center Conection inaugura sede em Wenceslau Braz e amplia atuação na região

Festa de abertura foi realizada na última sexta-feira (17), marcando a chegada de uma das maiores provedoras de internet de alta performance, com atendimento moderno e qualificado

 Maria Aparecida da Silva, com a foto dos filhos recém-nascido. Foto: Divulgação
RESTA ESPERANÇA Há 5 dias

Mãe de Wenceslau Braz busca filho levado há 46 anos: “Não quero morrer sem dizer que não tive culpa”

Em uma adoção sem seu consentimento, Maria Aparecida da Silva viu seu filho ser levado ainda bebê e carrega até hoje a dor de não poder vê-lo crescer

Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 6 dias

Suspeito de praticar assalto em Tomazina é preso em Wenceslau Braz

Crime aconteceu no final de semana e policiais encontraram o suspeito com objetos utilizados no crime além de parte do dinheiro

 Marilza Rocha, ganhadora de um dos triciclos e a colaboradora Maria Taís Faria. Foto: Divulgação
DIA DE FESTA Há 1 semana

Dia das Crianças é celebrado com show de prêmios da Farmavida em Wenceslau Braz

Tradicional na cidade, a farmácia premiou triciclos infantis, garrafinhas de água e outros brindes, além de distribuir pipoca e doces para a alegria da criançada

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados