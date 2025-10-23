10°C 24°C
Saúde confirma mais duas mortes por intoxicação por metanol no Paraná

Duas vítimas faleceram nesta quarta-feira (22), sendo uma mulher de 41 anos e um homem de 43; este é o terceiro óbito por intoxicação no Estado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
23/10/2025 às 09h20
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, nesta quarta-feira (22), mais duas mortes por intoxicação por metanol, após o consumo de bebida alcoólica no Paraná. Um dos óbitos refere-se a um caso já confirmado, de uma paciente que permanecia internada, e o outro a um novo caso, diagnosticado na terça-feira (21) e que evoluiu a óbito nesta quarta.

As duas vítimas faleceram nesta quarta-feira (22). A primeira é uma mulher de 41 anos, de Curitiba, que estava internada em estado grave desde o dia 11 de outubro. Ela possuía doenças crônicas e outras comorbidades.

O segundo caso é de um homem de 43 anos, morador de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele deu entrada em um serviço de saúde da capital na segunda-feira (20) como caso suspeito. O exame laboratorial, divulgado nesta terça-feira (21), confirmou a intoxicação por metanol.

Nesta quarta-feira (22), a Sesa recebeu ainda a notificação de dois novos casos suspeitos: um em Curitiba, de um homem de 55 anos internado, e outro em São Miguel do Iguaçu, de um homem de 54 anos, também hospitalizado. Houve ainda o descarte de um caso suspeito em Curitiba, de uma mulher de 49 anos. A Secretaria já orientou a coleta de amostra dos novos suspeitos e aguarda o diagnóstico laboratorial.

Ao todo, o Paraná já registrou 25 notificações. São seis casos confirmados: Curitiba (4), Almirante Tamandaré (1) e Foz do Iguaçu (1). Destes, três resultaram em óbito (Foz do Iguaçu - homem de 55 anos, Curitiba - mulher, 41 anos e Almirante Tamandaré - homem de 43 anos).

A Sesa descartou ao todo 15 casos e quatro seguem em investigação: dois óbitos masculinos de Foz do Iguaçu, 47 e 57 anos; um homem de 55 anos de Curitiba e um homem de 54 anos de São Miguel do Iguaçu.

O primeiro caso registrado no Paraná, um homem de 60 anos que estava internado em Curitiba desde o dia 1º de outubro, teve alta hospitalar nesta quarta-feira (22). Com isso, o Paraná não possui mais casos confirmados internados no momento.

