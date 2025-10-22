Governo anuncia superprodução do Verão Maior 2026 com atrações nacionais e internacionais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Na noite desta terça-feira (21), o Paraná deu o pontapé inicial para o que promete ser o maior verão de sua história. Em um dos palcos mais icônicos de Curitiba, a Ópera de Arame, foram anunciadas as atrações nacionais e internacionais que vão tomar conta das praias do litoral durante o Verão Maior Paraná 2026. O evento reforça a proposta do Governo do Estado de transformar o litoral paranaense em um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil.

Mesmo com o frio típico da capital, a noite foi marcada por muita energia e expectativa com a divulgação de uma lista de peso: serão 39 shows gratuitos, abertos ao público de todo o país. A programação acontece em dois dos principais pontos do litoral, Matinhos e Pontal do Paraná, que prometem virar referência em entretenimento na alta temporada.

Durante o anúncio, o governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que o Verão Maior Paraná é uma iniciativa que vai além do entretenimento. “Nosso litoral está se consolidando como uma potência turística. Este evento fortalece a economia local, gera emprego, valoriza a cultura e traz visibilidade nacional e internacional para o Paraná”, afirmou.

Segundo ele, o sucesso do projeto é resultado da integração de políticas públicas em áreas como segurança, infraestrutura, cultura e lazer. A ideia é transformar o Verão Maior em um evento permanente no calendário brasileiro, colocando o Paraná entre os grandes polos de festivais do país.

“É uma ação que une governo, população e iniciativa privada em torno de um mesmo propósito. Nosso litoral agora está no mapa dos grandes verões do Brasil”, completou o governador.

Super shows e nomes de peso

Entre os destaques já confirmados estão Alok, Ana Castela, Zé Neto e Cristiano, Raça Negra, Belo, Zezé Di Camargo e Luciano, Hugo e Guilherme, Paralamas do Sucesso, Roupa Nova, Fábio Jr., Dilsinho, Jeito Moleque, Edson e Hudson, Eduardo Costa, Atitude 67, entre outros.

Além disso, duas atrações internacionais desembarcam pela primeira vez no Verão Maior: Gipsy Kings, no dia 16 de janeiro, e a clássica banda de reggae Inner Circle, no dia 31 – ambas em Matinhos.

Abertura com tudo

O evento começa no dia 9 de janeiro, e já chega com força total. O DJ Alok, considerado um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, abre a programação em Matinhos. No mesmo dia, Luan Pereira agita o público em Pontal do Paraná, seguido pelo grupo Countrybeat para esquentar ainda mais o litoral.

Programação de shows

No dia 10 de janeiro, Matinhos será tomada por uma multidão com Zé Neto e Cristiano e o irreverente DJ Jiraya Uai, enquanto em Pontal, a vibe é de pagode e samba com Atitude 67 e Kamisa 10. No dia 11, o romantismo domina com Belo e Jeito Moleque em Matinhos. Já no dia 15, a nostalgia invade com Roupa Nova. No dia 16, Pontal vibra com Gustavo Mioto e Jiraya Uai, enquanto Matinhos recebe os internacionais Gipsy Kings.

Em 17 de janeiro, o sertanejo toma conta: Edson e Hudson e Eduardo Costa em Matinhos; Dilsinho e Luiz Claudio e Giuliano em Pontal. No dia 23, tem Raça Negra em Matinhos e Israel e Rodolffo com Bruno e Denner em Pontal. Fábio Jr. se apresenta em Matinhos no dia 24, enquanto Raça Negra retorna a Pontal.

No dia 29, Fernandinho comanda a noite gospel em Matinhos. Já no dia 30, Ana Castela agita Matinhos e Murillo Huff com Léo e Raphael levantam Pontal. No dia 31, Matinhos recebe Paralamas do Sucesso e Inner Circle, e Pontal vibra com Gian e Giovani e Diego e Arnaldo.

Em fevereiro, Hugo e Guilherme (dia 6), Zezé Di Camargo e Luciano (dia 7) e Padre Reginaldo Manzotti com Israel e Rodolffo (dia 8) encerram a temporada.

Contudo, com mais de 30 atrações gratuitas, entre artistas consagrados do Brasil e nomes internacionais inéditos no evento, o Verão Maior Paraná 2026 não será apenas uma temporada de shows – será uma verdadeira celebração da cultura, da música e do orgulho paranaense.