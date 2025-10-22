Ratinho Junior anuncia pacote milionário para reforma de escolas do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Nesta terça-feira (21), o Governo do Paraná anunciou um novo pacote de investimentos milionário para a reforma de colégios estaduais. A iniciativa vai beneficiar escolas em 73 cidades do estado. No Norte Pioneiro, sete colégios foram contemplados com as melhorias.

O investimento é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) e o Instituto Fundepar, como parte de um pacote de ações para fortalecer a Educação no Paraná. Ao todo, estão sendo destinados R$ 235,3 milhões, que incluem não só reformas, mas também a entrega de novos equipamentos e convênios com prefeituras.

“As reformas já estão acontecendo. O Paraná já aplicou neste ano quase R$ 1 bilhão em obras nas escolas estaduais. Agora, são mais 94 colégios que recebem recursos para uma reforma mais robusta: trocar todo o telhado, fazer uma reestruturação no pátio, no ginásio. São reformas mais pesadas”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

No Norte Pioneiro, escolas de quatro Núcleos Regionais de Educação (NREs) foram contempladas: Wenceslau Braz, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Ibaiti. No NRE de Wenceslau Braz, por exemplo, receberam investimentos o CCM Miguel Nassif Maluf, em Wenceslau Braz, e o Colégio Estadual Rodrigues Alves, em Jaguariaíva.

CCM Miguel Nassif Maluf foi contemplado com mais de R$ 1,4 milhão. Foto: Divulgação

O CCM Miguel Nassif Maluf, por exemplo, recebeu um investimento de R$ 1.499.399,40. Para o diretor Rivail Lucas de Oliveira, esse valor representa um passo importante para elevar a qualidade do ensino. “Estamos realizando melhorias nos banheiros, na cozinha, nas calçadas e em várias outras áreas para oferecer um ambiente mais digno aos nossos alunos. Em nome de toda a equipe militar e pedagógica, agradeço ao Estado por esse investimento”, afirmou.

No NRE de Ibaiti, a escola contemplada foi o Colégio Joaquim Pedro de Oliveira, em Japira. Já no NRE de Cornélio Procópio, receberam investimentos o Colégio Juvenal Mesquita, em Bandeirantes, e o Colégio Dulce de S. Carvalho, em Cornélio Procópio — os valores destinados ainda não haviam sido divulgados até o fechamento desta matéria.

CCM Dona Moralina Eleutério, de Santo Antônio da Platina, foi beneficiado com mais de R$ 900 mil. Foto: Divulgação

Pelo NRE de Jacarezinho, o CCM Dona Moralina Eleutério, de Santo Antônio da Platina, foi beneficiado com R$ 946.971,99. O Colégio Hercília Paula e Silva, de Carlópolis, também entrou na lista, mas o valor do repasse ainda não foi informado.

Além deste pacote de reformas, o Governo do Estado vem atuando em várias frentes na área da Educação. Estão em andamento a construção de novas escolas, ações para promover o cuidado com o ambiente escolar, expansão da oferta de cursos e outros investimentos que reforçam o compromisso com a qualidade do ensino em todo o Paraná.