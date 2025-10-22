Estado mobiliza equipes de saúde em ação contra escorpiões em Cambará

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

CAMBARÁ - Equipes da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município de Cambará, no Norte Pioneiro, realizaram nessa segunda e terça-feira (20 e 21) visitas às residências, orientando moradores sobre como evitar a presença de escorpiões no domicílio, reconhecer um acidente real com o animal e quais os procedimentos de socorro a serem seguidos.

A ação de conscientização teve a participação de mais de 20 profissionais de saúde e aproximadamente 3.453 habitantes. Eles percorreram três bairros, 80 quarteirões com 1.165 residências onde existe uma grande incidência dos animais, a fim de instruir as pessoas por meio da informação.

A proliferação dos escorpiões acontece durante todo o ano. É comum se esconderem próximos às residências, terrenos abandonados com entulhos, embaixo de materiais de construção (madeiras, telhas, tijolos e pedras) e em lixo, mato, jardins, galeria de águas pluviais e esgoto.

“O trabalho conjunto entre as equipes estadual e municipal sempre foi feito, mas por conta da nossa ação intensificada na região, os esforços estão sendo redobrados, um trabalho de casa em casa, conversando com cada morador. A conscientização da população é a principal arma para esse enfrentamento”, disse o secretário de Estado da Saúde em exercício, César Neves.

Ana Caroline Ferreira, residente em Cambará há 23 anos, recebeu um dos ACSs. Ouviu atentamente as orientações e disse que está fazendo a parte dela, com alguns cuidados. “Minha sala não tinha reboco, fui lá e arrumei. Já tirei tudo que possa atrair os bichos. O guarda-roupas estava meio estragado, fui lá e joguei fora. Tem que cuidar”, observou.

Além da entrega de material informativo, como ação intensiva para reforçar a proliferação e prevenção, equipes das vigilâncias ambiental estadual e municipal trabalharam em mais um dia de captura. Em menos de três horas encontraram 12 escorpiões-amarelos (Tityus serrulatus), espécie mais comum e frequente na região.

De janeiro até outubro a Regional de Jacarezinho, que abrange 22 municípios, já registrou 419 acidentes com escorpião. No mesmo período de 2024 foram 327 acidentes. Em um dos municípios, Cambará, ocorreram dois óbitos, de um menino de 3 anos e de um de 12 anos e em Jacarezinho, de uma menina de 4 anos. O cenário torna-se ainda mais crítico ao analisar que estas foram as únicas mortes por picadas de escorpião em todo o Paraná.