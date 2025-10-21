Festa da Santa do Paredão promete reunir centenas de fiéis em Jaguariaíva neste domingo

Festa é uma tradição que acontece todo ano em Jaguariaíva, reunindo centenas de fiéis no paredão. Foto: Thiago Pomkerner

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Neste domingo (26), o Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria promove mais uma edição da tradicional Festa da Santa do Paredão, um dos eventos religiosos mais marcantes de Jaguariaíva e da região dos Campos Gerais, que reúne centenas de fiéis em um momento de espiritualidade e festa religiosa.

A celebração, que une fé, devoção popular e conexão com a natureza, acontece em um dos cenários mais emblemáticos do Paraná: a Escarpa Devoniana. Nesse conjunto de paredões rochosos, ao longo de gerações, nasceu uma devoção popular que transformou o local em destino de romaria, oração e contemplação. A Santa do Paredão, como ficou conhecida, tornou-se símbolo de espiritualidade e identidade cultural.

A programação tem início ainda de madrugada, às 4h, com a Caminhada Comunitária, partindo do Santuário em direção ao paredão. O trajeto, que reúne pessoas de todas as idades, é marcado por orações, cânticos e momentos de meditação em meio à paisagem natural.

O ponto alto da festa acontece às 11h, com a celebração da Santa Missa, reunindo romeiros, devotos e visitantes de várias cidades. Logo após, ao meio-dia, será servido o tradicional almoço festivo, com venda de churrasco e porções preparadas por voluntários da comunidade paroquial. A confraternização segue até as 16h, encerrando uma jornada de espiritualidade, convivência e alegria.

Reconhecido como Santuário Ecológico e parte da Rota do Rosário, o local atrai anualmente centenas de visitantes e é considerado um dos principais destinos de Turismo Religioso e Rural dos Campos Gerais.

Para o pároco e reitor do Santuário, Pe. Claudinei Antonio da Silva, a festa é mais do que uma tradição: é um momento de renovação. “É um encontro de oração, fraternidade e comunhão com a criação. Cada passo da caminhada e cada gesto de partilha durante a festa refletem nossa fé viva e o amor por nossa terra”, destaca.

Com apoio da Prefeitura de Jaguariaíva, por meio de suas secretarias e do SAMAE, a organização convida toda a população a participar deste momento de fé, natureza e gratidão.

A festa é uma tradição que acontece todo ano em Jaguariaíva. Com programações que imergem os fiéis em momentos de adoração e reflexão religiosa, o evento é um dos mais aguardados por religiosos da cidade e da região. Ao longo dos anos, o número de participantes tem aumentado, mostrando a importância da Festa para os fiéis.