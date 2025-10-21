Ratinho Junior quer estádios mais seguros no Paraná: “Futebol deve ser sinônimo de alegria, jamais de selvageria”

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O clássico paranaense entre Athletico e Coritiba, realizado no último domingo (19), infelizmente ficou marcado por cenas lamentáveis de violência entre torcedores. Uma briga generalizada nas ruas do bairro Cajuru, em Curitiba, terminou com um torcedor do Athletico gravemente ferido, com as duas pernas quebradas. O confronto envolveu dezenas de pessoas e mobilizou viaturas da Polícia Militar, que chegaram ao local pouco após a confusão.

Apesar do episódio violento, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, já havia se manifestado horas antes da partida em suas redes sociais, alertando sobre a importância da segurança e destacando a atuação das forças policiais no monitoramento da torcida. Segundo ele, o objetivo é claro: transformar o futebol em um ambiente de paz, onde famílias possam voltar a frequentar os estádios com tranquilidade.

“Hoje o futebol paranaense terá mais um clássico entre Athletico e Coritiba. As nossas forças de segurança estão com atenção máxima para garantir tranquilidade aos torcedores dos dois lados”, disse o governador.

Com o aumento dos casos de violência entre torcidas organizadas nos últimos anos, Ratinho Junior também já havia alertado que, caso acontecesse qualquer episódio ou incidente, o governo iria interferir para evitar que novas ocorrências do tipo sejam registradas, adotando torcida única nos estádios do Paraná.

A proposta, segundo ele, é garantir que a rivalidade fique restrita às arquibancadas e que os jogos possam ser assistidos por todos — especialmente por famílias com crianças — em segurança.

“Informo, entretanto, que caso a PM registre algum tipo de incidente, vamos atuar para que o Paraná adote torcida única nos estádios. Futebol deve ser sinônimo de alegria, jamais de selvageria”, afirmou Ratinho Junior.

Briga generalizada

A confusão começou no Terminal do Centenário e se espalhou por algumas ruas próximas até a Vila Centenário. De acordo com testemunhas, um torcedor do Athletico, portando um porrete, correu atrás de integrantes da torcida adversária. Durante a perseguição, ele caiu e foi cercado por dezenas de torcedores do Coritiba, que o agrediram brutalmente. O homem teve as duas pernas fraturadas e foi socorrido pelo Samu ao Hospital Cajuru.

Moradores da região relataram um forte aparato policial logo após a briga. Viaturas cercaram uma casa onde parte dos envolvidos teria tentado se esconder. Todos foram revistados e liberados após a ação da PM.