8°C 19°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Empresários do setor madeireiro da região participam de Congresso em busca de inovação

Lideranças do setor participaram do 12º Congresso Nacional Moveleiro, em uma missão organizada por ACIAJA e Sebrae com foco na inovação, novos mercados e fortalecimento produtivo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
20/10/2025 às 17h04 Atualizada em 20/10/2025 às 17h28
Empresários do setor madeireiro da região participam de Congresso em busca de inovação
Empresários participaram do Congresso em busca de ampliar suas oportunidades no mercado. Foto: Thiago Pomkerner

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Nos dias 1º e 2 de outubro, uma comitiva de empresários do setor madeireiro de Jaguariaíva marcou presença no 12º Congresso Nacional Moveleiro, realizado no Campus da Indústria, em Curitiba. O evento, que é considerado o maior do segmento no Brasil, teve como tema “Conectando Empresas & Gerando Negócios” e reuniu fabricantes, fornecedores, compradores e especialistas do Brasil e do exterior.

A ida da delegação foi articulada pelo Sebrae, com o apoio da ACIAJA (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Jaguariaíva), da ASSIMAJA (Associação das Indústrias de Madeira de Jaguariaíva) e da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, dentro de uma agenda que busca fortalecer a competitividade das empresas locais e ampliar suas oportunidades no mercado.

Representatividade local

De Jaguariaíva, participaram do evento os empresários Renato Benazzi (Benazzi Madeiras e Transportes), Sérgio Renan Tuchlinowicz (STR Madeiras Ltda.), Lucas Vinicius Jacobs (Odeveza Madeiras), Diego José da Silva Nascimento (Serraria Pinheirão), além de Vinicius Cava Guimarães (vereador, empresário e diretor da ACIAJA), Marcos José Legat (secretário municipal de Indústria e Comércio, empresário e diretor da ACIAJA), Bruno Henrique (superintendente da Secretaria de Indústria e Comércio e diretor da ACIAJA) e Aluísio Pires de Oliveira (advogado e presidente da ACIAJA).

Conteúdo, conexões e tendências

Durante os dois dias de programação intensa, a comitiva participou de palestras, painéis temáticos, visitas técnicas e explorou a Casa Conceito, espaço que apresentou as principais tendências em design, inovação e tecnologia para o setor moveleiro.

Um dos pontos altos foi a Rodada de Negócios, que conectou empresários a compradores de diferentes regiões do país, gerando contatos estratégicos e oportunidades concretas de parcerias.

“O congresso evidenciou o potencial de agregar valor à madeira e projetou nossas serrarias a novos fornecedores. Também fortaleceu o relacionamento com a FIEP, essencial para desenvolver produtos, explorar mercados e atrair indústrias”, destacou Vinicius Cava Guimarães.

Já para Sérgio Renan Tuchlinowicz, a participação no congresso foi uma experiência transformadora:

“A imersão trouxe novas ideias, estratégias e tecnologias. Volto com uma visão mais ampla de mercado e boas perspectivas. O ganho é coletivo para o setor madeireiro de Jaguariaíva.”

Resultados e próximos passos

O saldo da participação foi extremamente positivo: networking qualificado, abertura de novos canais de fornecimento, atualização técnica e estratégica e maior visibilidade para as madeireiras do município.

A ação reforça o papel da ACIAJA como elo entre o empresariado, o poder público e instituições de apoio, promovendo inovação, parcerias e o desenvolvimento econômico regional.

Com mais conhecimento e conexões na bagagem, os empresários retornam motivados a transformar oportunidades em resultados concretos para o setor madeireiro local.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
TRÂNSITO Há 11 horas

Idoso morre em acidente entre dois carros em estrada rural

Colisão aconteceu em uma estrada que dá acesso ao bairro do Sertão em Jaguariaíva

 Foto: Divulgação.
TRÂNSITO Há 14 horas

Carro de Siqueira Campos se envolve em acidente com morte em Jaguariaíva

Colisão entre dois veículos aconteceu após o motorista tentar desviar de um andarilho que cruzava a rodovia PR151

 Mutirão será organizado pela Agência do Trabalhador. Foto: Divulgação
MUTIRÃO DE EMPREGOS Há 4 dias

Jaguariaíva vai ter mutirão com várias vagas de empregos na semana que vem

Mutirão acontece na próxima quarta-feira (22) na Praça Getúlio Vargas; interessados devem levar currículos e CPF

 Foto: Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 4 dias

Acidente de trabalho mata homem natural de Jaguariaíva

Atualmente vítima estava trabalhando em Santa Catarina quando foi atingido na cabeça por uma máquina

 Imagem Ilustrativa. Foto: Ari Dias
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL Há 5 dias

Motorista acaba preso após mostrar as partes íntimas para atendente de pedágio em Jaguariaíva

Homem ainda cometeu o mesmo ato contra outra atendente na cidade de Carambeí, onde foi preso por importunação sexual

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados