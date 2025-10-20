Empresários do setor madeireiro da região participam de Congresso em busca de inovação

Empresários participaram do Congresso em busca de ampliar suas oportunidades no mercado. Foto: Thiago Pomkerner

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Nos dias 1º e 2 de outubro, uma comitiva de empresários do setor madeireiro de Jaguariaíva marcou presença no 12º Congresso Nacional Moveleiro, realizado no Campus da Indústria, em Curitiba. O evento, que é considerado o maior do segmento no Brasil, teve como tema “Conectando Empresas & Gerando Negócios” e reuniu fabricantes, fornecedores, compradores e especialistas do Brasil e do exterior.

A ida da delegação foi articulada pelo Sebrae, com o apoio da ACIAJA (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Jaguariaíva), da ASSIMAJA (Associação das Indústrias de Madeira de Jaguariaíva) e da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, dentro de uma agenda que busca fortalecer a competitividade das empresas locais e ampliar suas oportunidades no mercado.

Representatividade local

De Jaguariaíva, participaram do evento os empresários Renato Benazzi (Benazzi Madeiras e Transportes), Sérgio Renan Tuchlinowicz (STR Madeiras Ltda.), Lucas Vinicius Jacobs (Odeveza Madeiras), Diego José da Silva Nascimento (Serraria Pinheirão), além de Vinicius Cava Guimarães (vereador, empresário e diretor da ACIAJA), Marcos José Legat (secretário municipal de Indústria e Comércio, empresário e diretor da ACIAJA), Bruno Henrique (superintendente da Secretaria de Indústria e Comércio e diretor da ACIAJA) e Aluísio Pires de Oliveira (advogado e presidente da ACIAJA).

Conteúdo, conexões e tendências

Durante os dois dias de programação intensa, a comitiva participou de palestras, painéis temáticos, visitas técnicas e explorou a Casa Conceito, espaço que apresentou as principais tendências em design, inovação e tecnologia para o setor moveleiro.

Um dos pontos altos foi a Rodada de Negócios, que conectou empresários a compradores de diferentes regiões do país, gerando contatos estratégicos e oportunidades concretas de parcerias.

“O congresso evidenciou o potencial de agregar valor à madeira e projetou nossas serrarias a novos fornecedores. Também fortaleceu o relacionamento com a FIEP, essencial para desenvolver produtos, explorar mercados e atrair indústrias”, destacou Vinicius Cava Guimarães.

Já para Sérgio Renan Tuchlinowicz, a participação no congresso foi uma experiência transformadora:

“A imersão trouxe novas ideias, estratégias e tecnologias. Volto com uma visão mais ampla de mercado e boas perspectivas. O ganho é coletivo para o setor madeireiro de Jaguariaíva.”

Resultados e próximos passos

O saldo da participação foi extremamente positivo: networking qualificado, abertura de novos canais de fornecimento, atualização técnica e estratégica e maior visibilidade para as madeireiras do município.

A ação reforça o papel da ACIAJA como elo entre o empresariado, o poder público e instituições de apoio, promovendo inovação, parcerias e o desenvolvimento econômico regional.

Com mais conhecimento e conexões na bagagem, os empresários retornam motivados a transformar oportunidades em resultados concretos para o setor madeireiro local.