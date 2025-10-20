Cristiane Yared participa de encontro para mulheres em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti recebeu nesta quinta-feira (16) a visita de Cristiane Yared, uma das figuras femininas mais influentes da política paranaense, para um encontro voltado ao empoderamento e às políticas públicas para as mulheres. O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Assistência Social, Divisão da Mulher, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Pessoa Idosa e pela Procuradoria da Mulher.

Realizado no CRAS Central, o encontro reuniu público diversificado em uma tarde dedicada à troca de experiências e à valorização do protagonismo feminino na arte de inovar e empreender. Durante a programação, foram abordados temas como autonomia financeira, empreendedorismo feminino, liderança e o papel da mulher na construção de políticas públicas voltadas à igualdade de oportunidades.

Cristiane Yared, que em 2014 foi a deputada federal mulher mais votada da história do Paraná e atualmente atua como diretora da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Estado, destacou a importância de fortalecer as iniciativas que incentivem a participação das mulheres no mercado de trabalho e na vida pública.

Antes do evento, Yared foi recebida no Paço Municipal pelo prefeito Irani Barros, com quem discutiu novos projetos voltados ao público feminino de Arapoti, entre eles políticas de fomento e crédito para microempreendedoras, voltadas à geração de renda e estímulo à economia local.

O encontro também contou com a presença de alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Rui Barbosa, que participaram das atividades e debates, reforçando o papel da educação no incentivo à igualdade de gênero. Também participaram a gerente Rosieli Daldegan, representando o Sicredi, e as empreendedoras responsáveis pela marca Essenti, voltada à aromaterapia e bem-estar.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a promoção da inclusão, do empreendedorismo feminino e da valorização do papel da mulher na sociedade, estimulando o diálogo entre o poder público, instituições de ensino e o setor produtivo.