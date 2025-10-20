Idoso morre em acidente entre dois carros em estrada rural

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um idoso morreu vítima de grave acidente de trânsito registrado na noite do domingo (19) no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A colisão entre dois veículos aconteceu na zona rural em uma estrada que dá acesso ao bairro do Sertão.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito registrada em uma estrada rural do município. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatada uma colisão frontal envolvendo um VW Gol e uma Ford Ecosport onde o motorista do Gol, um homem de 81 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista da Ecosport foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

Frente aos fatos, o local foi isolado para os trabalhos da Polícia Científica e o corpo da vítima recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.